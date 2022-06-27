Понедельник, 27 Июня 2022 21:15

АрмИнфо.. На все мирные инициативы Армении Азербайджан отвечает агрессивной риторикой. Об этом 27 июля на пресс-конференции на своей странице в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения якобы оставила без ответа предложение Баку о начале работы над мирным соглашением, а открытие коммуникаций является прямой правовой обязанностью Армении.

Премьер-министр в этой связи отметил, что трехстороннее заявление устанавливает правовую обязанность Азербайджана и Армении достичь

открытия коммуникаций. <Я говорил в Брюсселе, а также на заседании правительства Армении о готовности приступить к строительству железной дороги, но Баку отказался от этого предложения. Было предложение зафиксировать достигнутые договоренности на бумаге. Проект документа представил российский сопредседатель комиссии. Армянская сторона выразила готовность подписаться под ним, азербайджанская сторона отказалась>, - отметил глава правительства, напомнив о своих заявлениях о неприемлемости подхода Азербайджана, согласно которому дорога из Азербайджана в Нахичевань должна будет функционировать по аналогии с Лачинским коридором.

Пашинян привел два случая, когда была достигнута предварительная договоренность о проведении заседания комиссии по вопросам

делимитации и демаркации армяно- азербайджанской границы, и в обоих случаях Баку либо отказался, либо потребовал отложить ее проведение. То же самое касается и транспортных коммуникаций. <Азербайджан создает видимость, будто Армения противится разблокированию транспортных коммуникаций, чем нарушает положения трехстороннего заявления>, - сказал Пашинян, добавив, что своими попытками Баку пытается создать видимость, будто Армения не хочет выполнять обязательства по трехстороннему заявлению, и, тем самым, легитимизировать новую войну против Армении и Карабаха.

Реальность же, по словам главы правительства, совершенно иная. Баку считает эффективной проводимую на протяжении 30 лет политику по

блокированию Армении и умышленно затягивает открытие региональных транспортных коммуникаций. <Армения заинтересована в реализации договоренностей, так как разблокирование коммуникаций позволит нашей стране получить железнодорожное сообщение с Ираном, Россией, а Сюникская область получит железнодорожную связь с остальными частями Армении>, - подчеркнул глава армянского правительства.