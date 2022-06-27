Понедельник, 27 Июня 2022 19:09

АрмИнфо.В рамках нового пакета санкций за вторжение в Украину США введут меры экспортного контроля в отношении компаний из третьих стран, которые вовлечены в замещение продукции, запрещенной к поставкам в РФ.

Об этом стало известно из дипломатических кругов, ссылающихся на подготовку Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций, в котором впервые Белый дом постарается ограничить возможности третьих стран <помогать> России.

Белый дом уже заявил сегодня, что этим третьим странам будет закрыт

доступ к покупке американских товаров, прежде всего полупроводников.

Кроме того, Минфин США и госдеп введут блокирующие санкции в

отношении лиц, которые помогают России обходить санкционный режим.

Отмечается, что администрация Байдена недвусмысленно намекает на Китай, от которого Кремль ждет поддержки российской экономики и прежде всего поставок технологий на замену западным.

Новый санкционный пакет нацелен на то, чтобы лишить российский военно-промышленный комплекс доступа к <критически важным компонентам>, а также еще больше изолировать Россию от мировой экономики, предупреждает Белый дом.

Под блокирующие санкции попадут еще несколько десятков оборонных предприятий - с ними будут запрещены любые сделки и долларовые расчеты. Это <ограничит возможности России по восполнению запасов оружия>, которые уже утрачены в ходе войны в Украине, говорится в релизе Белого дома.

Кроме того, США введут пошлины на 570 товаров российского производства на сумму $2,7 млрд в год, а также совместно с государствами G7 установят запрет на импорт российского золота - второго по объему выручки экспортного товара, на котором экономика заработала $17 млрд в прошлом году.

Помимо этого, запланировано расширение черного списка физических лиц, которым уготованы визовые запреты и блокировка всех активов в США. Под персональные санкции попадут около 500 чиновников, которые несут ответственность за угрозы или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, сообщает Белый дом