Arminfo.info




 Понедельник, 27 Июня 2022 18:08
Александр Аванесов

Депутат НС Армении складывает мандат, он идет в судьи Кассационного суда

Депутат НС Армении складывает мандат, он идет в судьи Кассационного суда

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции <Гражданский договор> Артур Давтян подал заявление о сложении депутатского мандата. Об этом говорится в заявлении председателя НС Алена Симоняна.

Согласно заявлению, на основании закона <О регламенте НС>, если в течение недели депутат отзывает заявление об отказе от мандата, то спикер НС выступает с соответствующим заявлением, если нет, то составляет протокол о прекращении его полномочий.  Напомним, что Высший судебный совет выдвинул кандидатуру  Артура Давтяна на должность судьи Кассационного суда по антикоррупционным делам.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Премьер-министр: Если проблема в бойкоте, то причины всегда найдутсяПремьер-министр: Если проблема в бойкоте, то причины всегда найдутся
По мирному договору между Арменией и Азербайджаном нет других документов, кроме тех, которые опубликованы - ПашинянПо мирному договору между Арменией и Азербайджаном нет других документов, кроме тех, которые опубликованы - Пашинян
На все мирные инициативы Армении Азербайджан отвечает агрессивной риторикой  - ПашинянНа все мирные инициативы Армении Азербайджан отвечает агрессивной риторикой  - Пашинян
Армянские военные под эгидой НАТО отработали курс горной подготовки в ГрузииАрмянские военные под эгидой НАТО отработали курс горной подготовки в Грузии
Азербайджан продолжает осуществлять провокационные действия против Армении и Нагорного Карабаха - Арарат МирзоянАзербайджан продолжает осуществлять провокационные действия против Армении и Нагорного Карабаха - Арарат Мирзоян
США отрежут от технологий поддерживающие Россию страныСША отрежут от технологий поддерживающие Россию страны
Жива живопись Рубена АрутчянаЖива живопись Рубена Арутчяна
Делегация Tуркменистана встретилась в Xаное с первым заместителем министра иностранных дел BьетнамаДелегация Tуркменистана встретилась в Xаное с первым заместителем министра иностранных дел Bьетнама
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Армении запущена платформа, направленная на развитие <зеленой экономики>В Армении запущена платформа, направленная на развитие <зеленой экономики>
Эпоха мира в действии от Алиева: Если Армения будет и дальше тянуть в вопросе делимитации границ, то пожалеетЭпоха мира в действии от Алиева: Если Армения будет и дальше тянуть в вопросе делимитации границ, то пожалеет
Ремонт поврежденного участка дороги, ведущий на КПП Ремонт поврежденного участка дороги, ведущий на КПП "Верхний Ларс" может занять 7- 10 дней
<Золотой абрикос> анонсировал фильмы в рамках программы <Ереванские премьеры><Золотой абрикос> анонсировал фильмы в рамках программы <Ереванские премьеры>
Депутат НС Армении складывает мандат, он идет в судьи Кассационного судаДепутат НС Армении складывает мандат, он идет в судьи Кассационного суда
В ВСС сформирована рабочая группа по изучению записи разговора между бывшим и нынешним руководителями СоветаВ ВСС сформирована рабочая группа по изучению записи разговора между бывшим и нынешним руководителями Совета
Депутат парламента Армении призвал дождаться результатов следствия по кровавому инциденту в АпаранеДепутат парламента Армении призвал дождаться результатов следствия по кровавому инциденту в Апаране
Советник Генпрокурора: По делу о беспорядка в центре Еревана в ночь с 9-10 ноября 2020 года в качестве обвиняемых проходят 25 человекСоветник Генпрокурора: По делу о беспорядка в центре Еревана в ночь с 9-10 ноября 2020 года в качестве обвиняемых проходят 25 человек
Турция и Азербайджан не оставляют попыток Турция и Азербайджан не оставляют попыток "пробить коридор" через Сюник
За неделю в Армении подтвердилось 139 новых случая заражения коронавирусомЗа неделю в Армении подтвердилось 139 новых случая заражения коронавирусом
Алиев заявил о наращивании оборонного потенциала страныАлиев заявил о наращивании оборонного потенциала страны
Аналитик: Формирование очередной военной базы РФ в Армении имеет далеко идущие геополитические задачиАналитик: Формирование очередной военной базы РФ в Армении имеет далеко идущие геополитические задачи
Прогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕПрогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕ
СНБ Армении выявила попытку контрабандного провоза свыше 3 кг наркотиковСНБ Армении выявила попытку контрабандного провоза свыше 3 кг наркотиков
Омбудсмен Армении: Многие армяне подверглись пыткам, внесудебным расправам бесчеловечному обращению со стороны азербайджанских ВСОмбудсмен Армении: Многие армяне подверглись пыткам, внесудебным расправам бесчеловечному обращению со стороны азербайджанских ВС
Посольство Армении: Из-за разлива реки Терек поврежден участок дороги Мцхета- Степанцминда-ЛарсПосольство Армении: Из-за разлива реки Терек поврежден участок дороги Мцхета- Степанцминда-Ларс
Байрамов: Новой целью Азербайджана является достижение стабильности в регионеБайрамов: Новой целью Азербайджана является достижение стабильности в регионе
Ереван: Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионеЕреван: Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе
Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех типов транспортных средствАвтодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех типов транспортных средств
Представитель президента Турции считает, что у Анкары нет вражды с ЕреваномПредставитель президента Турции считает, что у Анкары нет вражды с Ереваном
В районе армяно-грузинской границы произошло землетрясениеВ районе армяно-грузинской границы произошло землетрясение
Туркменистан направил гуманитарную помощь AфганистануТуркменистан направил гуманитарную помощь Aфганистану
Нет никакой проблемы в том, что новый посол США в Армении ранее работала в Украине - экспертНет никакой проблемы в том, что новый посол США в Армении ранее работала в Украине - эксперт
Деятельность Фонда <Айастан> исключает какую-либо политическую направленность - президентДеятельность Фонда <Айастан> исключает какую-либо политическую направленность - президент
Родные и близкие убитых в Апаране  требуют наказания виновныхРодные и близкие убитых в Апаране  требуют наказания виновных
В Армении обезврежена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией - СНБВ Армении обезврежена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией - СНБ
В Минске состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Армении, России и АзербайджанаВ Минске состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Армении, России и Азербайджана
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Мирзоян согласился с Алиевым : Трёхстороннее заявление от 9 ноября не реализовано в полной мере и армянские военнопленные все еще удерживаются со стороны БакуМирзоян согласился с Алиевым : Трёхстороннее заявление от 9 ноября не реализовано в полной мере и армянские военнопленные все еще удерживаются со стороны Баку
DAAD увеличит количество мест стипендиатов для АрменииDAAD увеличит количество мест стипендиатов для Армении
Армянский адвокат сигнализирует о преступном бездействии правоохранителей, в результате чего узбекская компания может лишиться $124 тыс.Армянский адвокат сигнализирует о преступном бездействии правоохранителей, в результате чего узбекская компания может лишиться $124 тыс.
Ереван принимает II международный фестиваль современной хореографии SUMMEETЕреван принимает II международный фестиваль современной хореографии SUMMEET
Лавров: Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во второй встречи в рамках комиссии по делимитацииЛавров: Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во второй встречи в рамках комиссии по делимитации
Деятельность МГ ОБСЕ не была на повестке переговоров глав МИД России и Азербайджана в БакуДеятельность МГ ОБСЕ не была на повестке переговоров глав МИД России и Азербайджана в Баку
<Гражданский договор> представила своих кандидатов на выборах в ОМС<Гражданский договор> представила своих кандидатов на выборах в ОМС
В Минске состоится встреча генпрокуроров России, Азербайджана и АрменииВ Минске состоится встреча генпрокуроров России, Азербайджана и Армении
ANCA: Несмотря на продолжающуюся агрессию Азербайджана в отношении Армении и Арцаха, Байден в очередной раз заморозил действие 907 поправкиANCA: Несмотря на продолжающуюся агрессию Азербайджана в отношении Армении и Арцаха, Байден в очередной раз заморозил действие 907 поправки
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Лавров: Трёхсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе делает определённый прогрессЛавров: Трёхсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе делает определённый прогресс
Востоковед: Москва серьезно просчиталась с ЭрдоганомВостоковед: Москва серьезно просчиталась с Эрдоганом
Президент Азербайджана заверяет: Азербайджанское предложение по началу работы над мирным договором пока остается без ответаПрезидент Азербайджана заверяет: Азербайджанское предложение по началу работы над мирным договором пока остается без ответа
Прогноз: Перспектив у МГ ОБСЕ практически нетПрогноз: Перспектив у МГ ОБСЕ практически нет
Эффективное выполнение поставленных перед СНБ РА задач потребовало дополнительное финансирование в размере около 1 млрд драмовЭффективное выполнение поставленных перед СНБ РА задач потребовало дополнительное финансирование в размере около 1 млрд драмов
Сын бывшего президента Армении Армена Саркисяна претендовал на покупку российских активов McDonaldsСын бывшего президента Армении Армена Саркисяна претендовал на покупку российских активов McDonalds
Омбудсмен Армении раскритиковала международную реакцию на факты пыток и жестокого обращения с армянскими военнослужащими во время 44-дневной войныОмбудсмен Армении раскритиковала международную реакцию на факты пыток и жестокого обращения с армянскими военнослужащими во время 44-дневной войны
Мы заинтересованы в благоприятной ситуации для людей, проживающих в Нагорном Карабахе: председатель Федерального Совета АвстрииМы заинтересованы в благоприятной ситуации для людей, проживающих в Нагорном Карабахе: председатель Федерального Совета Австрии
Состоялись политические консультации между МИДами Tуркменистана и Cаудовской AравииСостоялись политические консультации между МИДами Tуркменистана и Cаудовской Aравии
Национальная сборная Армении  сохранила свою позицию в  рейтинге ФИФАНациональная сборная Армении  сохранила свою позицию в  рейтинге ФИФА
Представители Движения сопротивления посетили Нагорный КарабахПредставители Движения сопротивления посетили Нагорный Карабах
Прогноз: Может наступить момент, когда судьба арцахских армян не будет волновать никогоПрогноз: Может наступить момент, когда судьба арцахских армян не будет волновать никого
Высший судебный совет принял решение о прекращении полномочий Рубена ВардазарянаВысший судебный совет принял решение о прекращении полномочий Рубена Вардазаряна
Читать больше



Эксперты
Аналитик: Формирование очередной военной базы РФ в Армении имеет далеко идущие геополитические задачиАналитик: Формирование очередной военной базы РФ в Армении имеет далеко идущие геополитические задачи
Прогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕПрогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕ
Востоковед: Москва серьезно просчиталась с ЭрдоганомВостоковед: Москва серьезно просчиталась с Эрдоганом
Прогноз: Перспектив у МГ ОБСЕ практически нетПрогноз: Перспектив у МГ ОБСЕ практически нет
Прогноз: Может наступить момент, когда судьба арцахских армян не будет волновать никогоПрогноз: Может наступить момент, когда судьба арцахских армян не будет волновать никого
Читать больше
Комментируемые
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта