Понедельник, 27 Июня 2022 17:54

АрмИнфо. Турция поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после первой трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.

При этом он добавил, что они ожидают открытия "Зангезурского коридора" (через Сюникскую область РА - ред.), который обеспечит связь с западными регионами Азербайджана, в самое кратчайшее время.

По его словам, открытие сообщения через Сюникскую область очень важно и с точки зрения развития стран региона. Об этом заявил и глава МИД Азербайджана Джейхун байрамов.

Отметим, что в рамках первой трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана в Баку была подписана Бакинская декларация.

В Бакинской Декларации, министры подчеркнули необходимость полной эксплуатации новопредложенных коридоров. "Министры заявили о необходимости полной эксплуатации новопредложенных коридоров, которые укрепят связи в регионе, включая создание железнодорожных и автомобильных коридоров, отраженных в трехсторонних заявлениях Азербайджанf, Армении и России от 9/10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Министры заявили о важности развития коридора, связывающего Восточный Зангезур и Нахиджеванскую Автономную Республику, как перспективной части Среднего коридора", - отмечается в документе, который приводят азербайджанские СМИ.

Отметим, что Отметим, что 11 января в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа занимается вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ. 3 июня состоялось 10-го заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении - Мгера Григоряна, России - Алексея Оверчука и Азербайджана - Шахина Мустафаева. "Армения, Россия и Азербайджан сблизили позиции по пограничному и иным видам контроля, а также по безопасному следованию граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Армении и Азербайджана. Вице- премьеры обсудили возможные маршруты прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахиджеваном через территорию Армении. Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана касаемо разблокирования транспортных связей в регионе", - было сказано по итогам состоявшейся встречи.

Примечательно, что Турция и Азербайджана пытаются получить через территорию Армении дорогу коридорного значения. Меж тем, официальный Ереван неоднократно заявлял, что о дороге "с коридорной логикой речи не может быть", эту позицию поддержала Россия, которая отметила, что сообщение будет функционировать под армянским суверенитетом.