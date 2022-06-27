Понедельник, 27 Июня 2022 17:45

АрмИнфо. Российский военный контингент на Южном Кавказе решает три основные задачи. Обеспечивает безопасность Армении на турецком направлении, решает задачи связанные с присутствием миротворцев в Арцахе, и вот теперь уже - задачи связанные с обеспечением приграничной безопасности на линии Армения - Азербайджан. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Речь идет о земляных работах, наличии строительной техники, визите российских военных в район Берда. По словам местных жителей, есть проблемы связанные с принадлежностью данных территорий. По этой причине ситуация со строительством российской военной базы в Берде уже более месяца зависла в воздухе. Однако само намерение ее формирования говорит о сути текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе и шире в регионе", - считает он.

О решении правительства Армении разместить в городе Берд Тавушской области на северо-западе страны еще одну российскую военную базу ранее сообщила газета "Жоховурд". Также якобы планируются изменения в составе российской группировки, смена дислокаций других пунктов размещения военных. Однако, буквально на днях один из представителей высшего руководства республики, отвечающий за блок обеспечения безопасности, заявил АрмИнфо о беспочвенности подобных слухов. По его словам, никаких конкретных шагов в направлении формирования военной базы РФ в Берде не предпринимается.

Суть данной ситуации, согласно аналитику, можно понять, отталкиваясь от географического расположения потенциальной российской базы. В этом свете, он отметил расположение Берда точно посередине границы между Арменией и Азербайджаном и между Грузией и Ираном. Таким образом, именно Берд является самой удобной точкой для охранения данной коммуникационной линии. Соответственно распространения российских приграничных застав, как на северном, так и на южном направлении данной границы.

"РФ все это необходимо для решения собственных политических и геополитических задач. Разумеется, под предлогом обеспечения безопасности Армении. Присутствие российских военных на границе с Азербайджаном дает Москве козырь в будущих отношениях, точнее торге с Анкарой, которая сможет как-то влиять на ситуацию на армяно­азербайджанской границе исключительно посредством договоренностей с РФ. Подобная ситуация - результат армянской порочной политической мысли, согласно которой Армения якобы приносит возможность принимать решения самостоятельно в жертву безопасности. Меж тем как в реальности в результате, лишившись очередной толики суверенитета, получает лишь новые угрозы", - подытожил аналитик.