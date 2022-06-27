Понедельник, 27 Июня 2022 12:39

АрмИнфо. Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном в двустороннем и даже трехстороннем формате с участием Москвы или Брюсселя, но только не в формате Минской группы ОБСЕ. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский военный эксперт Владимир Евсеев.

"Необходимо отметить, что Азербайджан, будучи победившей стороной в последней войне, последовательно отвергает все предложения международных посредников в рамках МГ ОБСЕ. Последняя фактически не дееспособна сегодня, и я серьезно сомневаюсь в возникновении подобной дееспособности завтра", - считает он.

По оценкам эксперта, подобное поведение Баку имеет ряд причин. В частности, он выделил стремление азербайджанского руководства сыграть на нынешних геополитических качелях, пытаясь выудить по возможности больше преференций для себя от Евросоюза, с одной, и от России, с другой стороны.

В этом свете, Евсеев напомнил, как непосредственно в период последовавший завершению 44-х дневной войны, Баку в своих интересах поддержал посредничество Москвы, отвергнув миссию МГ ОБСЕ. Однако после размещения российского миротворческого контингента в Арцахе Алиев сменил скрипку и сегодня выступает против российского военного присутствия. Играя уже на одной волне с Западом в лице ЕС.

"Так или иначе, но Запад - США и ЕС - ставить окончательный крест на МГ явно не намерен. В то время как РФ старается продолжить действовать параллельно, как самостоятельно, так и в рамках МГ. Москва намерена продолжать собственную линию в рамках трех трехсторонних соглашений с Ереваном и Баку. О чем говорит, к примеру, состоявшаяся на днях в рамках данных документов встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана", - подытожил Евсеев.