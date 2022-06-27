Понедельник, 27 Июня 2022 11:13

АрмИнфо.Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

По его словам, в ответ на вопросы журналистов по поводу сделанных в последние дни комментариев, МИД РА подчеркивает пункт 24 совместного заявления премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 19 апреля 2022 года.

В нем, в частности, говорится: "Лидеры обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе. Высказались за продолжение конструктивной работы в рамках регулярных встреч руководителей Армении, Азербайджана и России и последовательной реализации договоренностей трех лидеров от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития региона. Акцентировали определяющий вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности, создание благоприятных и безопасных условий для жизни населения Нагорного Карабаха. Подчеркнули востребованность скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорно-карабахского урегулирования политико­дипломатическими средствами. В этом контексте констатировали важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом."

"Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении Унаняна.

Отметим, что ранее главы МИД России и Азербайджана на совместной пресс- конференции в Баку выразили скептицизм относительно дальнейшей деятельности тройки сопредседателей МГ ОБСЕ, обладающей международным мандатом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Стороны отметили, что все вопросы урегулирования теперь опираются на три трехсторонних заявления лидеров РА, АР и РФ от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Глава МИД РФ также обвинил Вашингтон и Париж в том, что с 24 февраля они перестали контактировать с Москвой в рамках МГ ОБСЕ.