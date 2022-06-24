Пятница, 24 Июня 2022 20:34

АрмИнфо. В столице Беларуси сегодня состоялась трехсторонняя встреча Генпрокуроров Армении, России и Азербайджана - Артура Давтяна, Игоря Краснова и Кямрана Али.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, стороны обсудили возможность поиска новых возможностей для решения существующих гуманитарно-правовых вопросов, возникших в результате развязанной против Арцаха войны, в рамках компетенции прокуратур трех стран. Рассматривались вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе двух предыдущих встреч с аналогичной повесткой.

Стороны подчеркнули необходимость сохранения трехстороннего формата как эффективной площадки для продолжения правовых контактов в регионе для обеспечения стабильности, законности, деэскалации ситуации, защиты основных прав человека и обеспечения безопасности.

В связи с этим было подчеркнуто сохранения режима прекращения огня. Были оценены настойчивые последующие усилия Генеральной прокуратуры Российской Федерации - лично Генпрокурора Игоря Краснова - по полному выполнению гуманитарных требований трехстороннего заявления от 10 ноября.

Генеральный прокурор РА Артур Давтян отметил, что, несмотря на достигнутую в ходе предыдущих трехсторонних встреч договоренность об инцидентах на линии соприкосновения армяно-азербайджанских вооруженных сил и о посредничестве обмена оперативной информацией по проводимым расследованиям, преступные нарушения режима прекращения огня продолжаются. Как результат для гражданского населения созданы новые угрозы реализации жизненно важных прав.

В качестве наглядного примера Генеральный прокурор РА сослался на действия вооруженных сил Азербайджана в направлении села Парух, в результате которых 16 военнослужащих погибли и 16 получили ранения. Артур Давтян подчеркнул необходимость надлежащего расследования этих действий в селе Парух, а также других случаев грубых нарушений режима прекращения огня.

Эти реалии также доказывают настоятельную необходимость повышения эффективности оперативного обмена информацией с использованием ресурсов представителей российской прокуратуры, находящихся в Арцахе.

Генеральный прокурор РА Артур Давтян специально отметил, что 8-й пункт трехсторонней декларации о прекращении огня от 10 ноября не был выполнен. Он отметил, что скорейшее возвращение из Азербайджана на родину 38 задержанных армянских военнослужащих и гражданских лиц имеет решающее значение для восстановления доверия между сторонами, установления мира в регионе и расширения гарантий безопасности. В этом плане он подчеркнул важность полного выполнения гуманитарных требований трехстороннего заявления.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении переговоров при посредничестве российской стороны с целью решения гуманитарных вопросов в самые сжатые сроки.