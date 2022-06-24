Пятница, 24 Июня 2022 08:58

АрмИнфо.Сын бывшего президента Армении, гражданина Великобритании Армена Саркисяна претендовал на покупку российских активов компании McDonald's, покинувшей Россию из-за спецоперации в Украине.

Как сообщает forbes.ru, сын Саркисяна был среди тех претендентов, с которым были проведены в апреле консультации со стороны американских владельцев этого глобального ресторанного бизнеса. Три источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили Forbes, что американские владельцы провели шесть независимых друг от друга собеседований. <2 мая в Дубай прилетел президент американской корпорации и лично проводил собеседования с четырьмя кандидатами на покупку>, - рассказал источник.

Среди претендентов кроме сына Сакисяна оказались рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский, франчайзи-партнеры McDonald's в России Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко и Кайрат Боранбаев, инвестор и основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.

Однако, 19 мая McDonald's объявил о продаже российских активов бывшему совладельцу угольной компании <Южкузбассуголь> из Новокузнецка Александру Говору, который управлял по франшизе 25 ресторанами McDonald's в Сибири. Теперь сеть ресторанов McDonald's восстанавливает свою работу под новым российским брэндом <Вкусно - и точка>.

Отметим, что по данным российских СМИ, сын бывшего президента Армении Вардан Саркисян входит в состав директоров компании <МАРР РУССИЯ>, занятой в поставках продуктов для рынка общественного питания. На сайте компании говорится, что МАРР не просто дистрибьютор, но и крупнейший производитель, и поставщик мясных полуфабрикатов для ресторанов. Также компания регулярно участвует в благотворительных мероприятиях <Благотворительного фонда Рональда Макдональда>, <Посольства Италии в России> и т.д.