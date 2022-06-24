Пятница, 24 Июня 2022 10:55

АрмИнфо.Несмотря на продолжающуюся агрессию Азербайджана против Армении и Арцаха, президент Джо Байден в очередной раз отменил ограничения, предусмотренные 907 поправкой по части американской помощи Азербайджану, таким образом, расчищая путь для продолжения содействия коррумпированному антиармянскому режиму Алиева. Об этом говорится в заявлении Армянского национального комитета Америки (ANCA).

"Решение президента Байдена дать зеленый свет военной помощи Азербайджану, отменив 907-ю статью, опять же, приободряет президента Алиева к продолжению незаконного заключения армянских военнопленных, смертоносных нападений на Арцах и продолжению оккупации суверенной территории Армении", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Ампарян.

При этом он подчеркнул, ANCA продолжит работать с лидерами Сената и Палаты представителей, чтобы обнулить американскую военную помощь Азербайджану и ограничить полномочия президента от отказа от 907 раздела.

В организации напомнили, в ходе предвыборной кампании 14 октября 2020 года Байден заявил, что Соединенные Штаты должны "полностью выполнять и не отказываться от требований статьи 907 Закона о поддержке свободы, чтобы остановить поток военной техники в Азербайджан". В качестве президента он впервые изменил свою позицию по этому вопросу 23 апреля 2021 года - накануне своего исторического заявления о надлежащем признании Геноцида армян.

Напомним, что 907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане. Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки.