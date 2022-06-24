Пятница, 24 Июня 2022 10:51

АрмИнфо.Осенью 2020 года Москва серьезно просчиталась в своих оценках возможностей Турции и лично Эрдогана. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, востоковед, профессор Давид Ованнисян.

"Сценарий 44-х дневной войны был изначально разработан и просчитан от А до Я. Именно с этим условием Москва фактически дала согласие на азербайджанскую агрессию в отношении Арцаха. Сценарий, в рамках которого азербайджанская армия захватывала те территории, которые она захватила. Захватывала и останавливалась", - подчеркнул он.

По оценкам профессора, все действительно шло по этому сценарию. До тех пор, пока в российскую игру не вмешался Эрдоган. После чего ситуация, особенно под конец войны, начала меняться. И с целью избежать выхода театра боевых действий за рамки "плана" Москва была вынуждена прибегнуть к достаточно радикальным методам убеждения. В результате чего Азербайджаном на территории Армении был сбит российский военный вертолет.

Сегодня, на взгляд профессора, в Москве собственные просчеты двухлетней давности осознали и пытаются как-то исправить возникшую в их результате ситуацию. Что, по его мнению, является достаточно трудным делом. Ованнисян подчеркнул, что основным просчетом Москвы стала установка, согласно которой Эрдогану во всем этом изначально делать было нечего. Однако, уже к концу войны стало понятно, что это, мягко говоря, далеко не так.

"Текущие проблемы РФ на арцахском треке усугубляются необходимостью считаться с Эрдоганом в качестве ситуативного, но союзника на других треках. И безусловные противоречия стратегических интересов в большой политике отнюдь не мешают Москве и Анкаре сотрудничать тактически, ситуационно в целях достижения общей выгоды, которую, при этом, каждый из них понимает по-своему. Отсюда возникает необходимость в тактических соглашениях по тем или иным вопросам в различных точках Большого Ближнего Востока", - подытожил Ованнисян.