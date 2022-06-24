Пятница, 24 Июня 2022 09:51

АрмИнфо. Перспектив дальнейшей деятельности у Минской группы ОБСЕ практически нет. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Малашенко.

"Заявления Карен Донфрид и Марии Захаровой относительно сопредседательства МГ ОБСЕ я оцениваю именно в этом свете. Это просто напряженная дипломатическая пикировка. В условиях текущей, довольно напряженной геополитической ситуации. Ожидать на данном этапе чего то иного не стоит", - подчеркнул он.

22 июня, находясь в Ереване, помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что несмотря на разрыв отношений с РФ, США готовы продолжить сотрудничество по достижению урегулирования конфликта вокруг Арцаха в рамках МГ ОБСЕ.

В ответ 23 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "позволила себе усомниться в искренности данного заявления", - отметив, что если бы Вашингтон и Париж действительно считали важным уникальный посреднический формат Минской группы, то не позволили бы себе пренебречь одобренным всеми государствами-участниками мандатом.

В этом свете, Малашенко рассматривает все последние разговоры вокруг МГ ОБСЕ как искусственную политическую повестку. Причем как для Вашингтона, Парижа или Брюсселя, так и для Москвы. В рамках которой стороны в лучшем случае пытаются донести друг до друга определенные мессиджи. А в худшем нанести удары по международному имиджу государства - оппонента.

"В реальности за модераторство процесса урегулирования армяно­азербайджанских проблем между ними сегодня идет жесткая конкуренция. В рамках которой Запад пытается перетянуть карабахское одеяло на себя. В подобных реалиях, как мне кажется, ни там, ни там чем может заниматься Минская группа не представляют. Также понятно, что от этого всего страдает, собственно, сам процесс урегулирования. О чем свидетельствует отсутствие существенных результатов. И для преодоления этой ситуации, думаю, что посредникам все-таки стоит отказаться от текущей политики нагнетания напряжения в регионе с итак напряженной атмосферой", - подытожил востоковед.