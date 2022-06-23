Четверг, 23 Июня 2022 15:50

АрмИнфо. Представители Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна, 21-23 июня совершили трехдневный визит в Нагорный Карабах, где провели встречи с политическими силами, представителями всех фракций Национального Собрания НКР, государственных структур и бывшими президентами.

Как сообщает пресс-служба блока "Армения", в ходе встреч координатор Движения Сопротивления Ишхан Сагателян рассказал о ходе их Движения, задачах и предстоящих мероприятия.

Было подчеркнуто, что ключевое место в контексте придания Движению всеармянского и всеобъемлющего характера занимает Республика Арцах.

Достигнуты договоренности, что вопреки нынешним властям Армении, при отсутствии разумного и должного сотрудничества с Республикой Арцах следует осуществлять совместные программы и взаимные визиты.

Подтверждено, что ориентиром для властей и народа Арцаха остается единогласно принятое Национальным Собранием Республики Арцах 14 апреля 2022 года заявление, в котором были зафиксированы ключевые принципы и красные линии будущего Арцаха.

Также заместитель председателя НС РА Ишхан Сагателян, депутаты Тигран Абрамян, Агван Варданян, Арам Вардеванян, Артур Саркисян и Гегам Манукян вместе с депутатами НС НКР посетили Аскеранский, Мартакертский и Мартунинский районы, встретились с жителями и глава органов местного самоуправления. Отдельная встреча состоялась в мэрии Степанакерта с участием руководства муниципалитета, директоров учреждений образования и культуры столицы.

Напомним, что в заявлении парламента Арцаха подчеркивалось, что нынешний государственно-правовой статус Республики Арцах сформировался посредством общенародного волеизъявления: трех референдумов, принятой по их результатам Конституции и общенационального согласия, достигнутого всеми частями армянства в предыдущие годы.

"Армянство Арцаха прекрасно осознает цену мира. Государственность Арцаха, право жить свободно и независимо на своей исторической родине

- абсолютная ценность, и даже угроза войны не может заставить отречься от нее.

Сам по себе любой переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном с "мирной" повесткой, предполагающей насильственное включение Арцаха в состав Азербайджана, а также вытекающее из этого подписание документа подрывает не только государственность Арцаха, но и неотъемлемое право армянства Арцаха жить на своей исторической родине.

Мы требуем, чтобы власти Республики Армения отказались от своей нынешней губительной позиции и руководствовались исключительно указанными ценностями. Ни одна власть не имеет права под предлогом "мира" соглашаться на неприемлемый для Арцаха статус, а также снижать в переговорном процессе планку признанного на международном уровне права на самоопределение", - подчеркивалось в заявлении НС НКР.

Заявление было сделано после того, как премьер-министр РА Никол Пашинян с трибуны парламента заявил, что международное сообщество призывает армянскую сторону "снизить планку" по Нагорному Карабаху.