Четверг, 23 Июня 2022 15:16

АрмИнфо. Рассуждать о том, что было в прошлом лишено всякого смысла. Просто потому, что реального значения в сегодняшних реалиях это уже не играет. Подобное мнение выразил АрмИнфо арцахский общественно-политический деятель, публицист Ваграм Атанесян.

"Можно, конечно, зафиксировать, что в 1997-98 гг. Армения фактически провалила поэтапный вариант разрешения арцахского конфликта, упустив тем самым возможность установления мира. Это суть, а все остальные слова, включая заявления самого Пашиняна в 2018-м, не имеющие ровно никакого значения. Сегодня мы столкнулись с очень неблагоприятной геополитической конъюнктурой, в то время как любой путь в направлении формирования иной ситуации требует урегулирования отношений с соседними странами", - заметил он.

Характеризуя текущую геополитическую ситуацию, в которой сегодня находятся Армения и Арцах как крайне сложную и полную вызовов и угроз, Атанесян заметил, что в подобном хаосе вполне может наступить момент, когда никого вообще не будет волновать судьба арцахских армян. Также как сегодня, по большому счету, никого не волнует судьба сирийцев или украинцев. Делать в подобной ситуации громоподобные заявления, исключающие тот или иной сценарий вокруг Арцаха, на его взгляд, не имеет ничего общего с real politik.

В этом свете, чисто по-человечески, как житель Арцаха не приветствуя последнего заявления премьера Пашиняна, согласно которому любой статус Арцаха обеспечивающий безопасность, свободы и права арцахских армян, может считаться решением конфликта, Атанесян считает, что альтернативы в сложившихся условиях просто нет.

"Эти условия - соотношение сил по итогам 44-х дневной войны, международная политическая конъюнктура, неспособность армянской стороны - победившей в 1994-м, в течение 26 лет добиться от Баку признания независимости второго армянского государства. В подобных условиях даже обеспечение прав арцахских армян является перспективой, которой еще необходимо достичь. Особенно на фоне азербайджанских послевоенных аппетитов", - подытожил Атанесян.