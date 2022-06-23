Четверг, 23 Июня 2022 15:08

АрмИнфо. Высший судебный совет принял решение о прекращении полномочий председателя ВВС Рубена Вардазаряна. Ранее эти полномочия были приостановлены. Соответствующее решение было обнародовано сегодня ВСС.

Исполняющий обязанности ВСС Гагик Джангирян, зачитывая решение, отметил, что оно окончательное и было принято 16 июня.

Заявление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Вардазаряна подали члены ВСС Григор Бекмезян, Давид Хачатурян и Липарит Меликджанян. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства является интервью, данное Вардазаряном одному из СМИ. В этом интервью Вардазарян коснулся вопроса конституционности решения, связанное с заявлением об избрании Гагика Джангиряна членом ВСС из-за возрастного ценза, отметив, что это нарушает принцип судейского нейтралитета.

Адвокат Вардазаряна Арам Орбелян касаясь вопроса о возбуждении дисциплинарного производства в отношении его подзащитного, отметил, что совет поторопился с назначением дисциплинарного заседания и допустил нарушения. Вардазарян и Орбелян настаивали на том, что возбуждение дисциплинарного производства имело политические мотивы. Цель - сместить Вардазаряна с поста председателя ВСС.

Примечательно, что ранее депутат НС РА от оппозиционной фракции "Армения", юрист Арам Вардеванян касаясь обнародованной 20 июня скандальной записи разговора между Джангиряном и отстраненным главой ВСС Рубеном Вардазаряном отметил, что Исполняющий обязанности главы Высшего судебного совета Гагик Джангирян не может участвовать в рассмотрении дисциплинарного производства в отношении Рубена Вардазаряна, в том числе по части вынесения решения.

"Во-первых, в отношении Гагика Джангиряна должно быть возбуждено уголовное дело. Во-вторых, Гагик Джангирян не может участвовать в рассмотрении дисциплинарного производства в отношении Рубена Вардазаряна, в том числе в части вынесения решения. Учитывая первое обстоятельство, полномочия Джангиряна неизбежно должны быть приостановлены, оно будет распространяться на все разбирательства", - отметил Вардеванян.

Отметим, что 20 июня, временно отстраненный от должности председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян обнародовал скандальную запись разговора с исполняющим обязанности председателя ВСС Гагиком Джангиряном и членом ВСС Степаном Микаеляном, который произошел 20 февраля 2021 года. В этом разговоре Джангирян уговаривает Вардазаряна покинуть пост, при этом просит сделать это "по хорошему, тихо и мирно". Советует подумать о будущем детей, семьи и заверяет, что если он уйдет, то все уголовные дела, возбужденные в отношении него будут прекращены. "Я тебе это гарантирую, пока я жив", - сказал Джангирян, согласно записи.

После обнародования записи, в Генпрокуратуре заявили, что направили в Следственный комитет запись разговора Гагика Джангиряна, с членом ВСС Степаном Микаеляном и Рубеном Вардазаряном для изучения.

Напомним, что Гагик Джангирян был назначен исполняющим обязанности председателя главы ВСС на закрытом заседании 15 апреля 2021 года.