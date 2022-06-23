Четверг, 23 Июня 2022 13:59

АрмИнфо. "Мы должны быть реалистами". Так президент Армении Ваагн Хачатурян ответил на вопрос о том, согласен ли он с тезисом оппозиции, что Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана.

"Если вы заявляете, вы лишаетесь возможности маневрировать. Мы должны уметь отличать политику и дипломатию от популизма и публичного выступления, чего мы не делаем и все смешиваем. Не нужно лишать такой возможности людей, которые несут ответственность за нашу страну и участвуют в переговорном процессе. Премьер-министр имел смелость сказать об этом открыто, но что в этом плохого? Не обо всем нужно говорить публично. Сейчас я не раскрываю деталей сказанного при личных встречах, поскольку у меня не было соответствующих договоренностей с этим человеком, поэтому я не имею права говорить об этом. Но, я понимаю важность своего слова, риски произнести что-то вслух. Разница очень большая", - сказал Хачатурян в интервью Общественному телевидению РА.

При этом он выразил убеждение, что это всё прекрасно понимают и в оппозиции, потому что там есть люди, которые оказывались в такой ситуации, и в этом смысле их поведение у него вызывают вопросы.

"Если мы все принимаем близко к сердцу арцахский вопрос, а я признаю, что все мы принимаем его близко к сердцу, то эта обеспокоенность должна выражаться в том, что каждый из нас должен делать то, что должен делать на своем месте. У оппозиции есть свои дела, власть прекрасно знает свою роль, обществу нашему также есть что сделать", - заверил Хачатурян.

Касаясь возможности налаживания диалога с оппозицией, президент Армении заверил, что открыт для этого. "Но для меня одно условие, чтобы диалог происходил в цивилизованных условиях, с нормальным лексиконом. Я не собираюсь кого-то воспитывать, мы уже не в том возрасте", - сказал Хачатурян, заверив, что он и сейчас открыт для встречи, однако, с первых дней оппозиция отказывалась от этого диалога.

Президент РА заверил, что у оппозиции, представленной в парламенте нет желания встречаться с ним.