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АрмИнфо. В Гюмри будет построен армяно- индийский культурный центр. Идея создания центра была обсуждена на встрече заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян с послом Индии в Армении Кишаном Дан Девалом.
Согласно сообщению пресс-службы МОНКС РА, речь идет об идее создания отдельного выставочного зала- музея, где армянский художник Саркис Хачатурян выставит копии фресок пещерного святилища Аджанты в Индии. Сейчас они хранятся в Национальной галерее Армении.
В МОНКС напомнили, что в рамках визита в Национальную галерею Армении в октябре прошлого года министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ознакомился с росписями Саркиса Хачатуряна о пещерах Аджанты (50 картин) и, впечатленный ими, предложил построить в Армении отдельный выставочный зал при поддержке правительства Индии.
Альфред Кочарян поблагодарил индийскую сторону за такую инициативу и совместное сотрудничество, указав на важность укрепления сотрудничества между двумя дружественными странами.
Участвующий во встрече заместитель начальника отдела градостроительства Гюмри Вардан Шаурян предложил несколько вариантов, связанных со строительной площадкой выставочного зала.
Предварительно для строительства зала был утвержден район площади Шарля Азнавура в Гюмри.
По словам специалиста, выставка-музей будет представлять большой интерес не только для туристов, но и для местных жителей, подчеркнув, что армянский народ, особенно гюмрийцы, очень интересуется культурой древних народов и историей. Строительство выставочного зала начнется через 6 месяцев.
В свою очередь Кишан Дан Девал поблагодарил Альфреда Кочаряна за участие и поддержку в мероприятии Международный день йоги.
По словам Альфреда Кочаряна, подобные мероприятия придают ценность межкультурному диалогу Армения-Индия.
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