Четверг, 23 Июня 2022 00:47

АрмИнфо.В вопросе нормализации отношений с Турцией Еревану давно пора избавляться от иллюзий. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.

"Все, буквально все находится на поверхности и видно даже невооруженному глазу. Турция и Азербайджан выступают в единой связке и проводят достаточно хитроумную политику по всем векторам, включая российский. Аналогичным образом ситуативным является и их сотрудничество с Западом, которое Анкара и Баку также подводят под свои интересы. На подобном фоне текущая политика и расчеты Еревана, мягко говоря, вызывают вопросы", - считает он.

Периодическое упоминание Анкарой отсутствия предусловий в процессе армяно-турецкой нормализации эксперт обуславливает стремлением Турции правильно оформить обертку данного процесса. В первую очередь для его визуального восприятия Западом. В то время как в реальности содержательного смысла в этих заявлениях, на его взгляд, просто нет. Поскольку одна лишь увязка Турцией собственных интересов в этом вопросе с интересами Азербайджана уже являются предусловием.

Меж тем, согласно Надеин - Раевскому, о взаимосвязанности процессов между Арменией с Турцией и Азербайджаном уже вполне открыто говорят в администрации азербайджанского президента. А до этого об этом вполне было ясно исходя из заявлений турецких высокопоставленных лиц. Все это в совокупности позволяет утверждать, что без согласия Баку Турция не сделает в армянском направлении и единого шага.

"Иными словами, очевидно, что Баку даст согласие Анкаре на то же открытие армяно-турецкой границы лишь тогда когда будет достигнуто согласие в армяно-азербайджанском направлении. Открытие границы между Арменией и Турцией без переговоров вокруг подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном невозможно. Это реальность не считаться с которой невозможно. Все остальное в армяно-турецкой нормализации производно именно от этой реальности", - подытожил востоковед.