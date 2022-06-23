Четверг, 23 Июня 2022 00:44

АрмИнфо.На территории Военно-исторического музея "Мать Армения" ереванского парка "Победа" отпраздновали 8-й Международный день йоги.

Как сообщает пресс-служба Министерством образования, науки, спорта и культуры РА, мероприятие прошло при взаимодействии МОНСК с посольством Индии в Армении.

"Я очень рад видеть, что йога нашла свое место в Армении. Армянское общество достаточно миролюбивое, вы не любите насилие. Вы знакомы с идеями йоги", - сказал по посол Индии в Армении Кишан Дан Девал.

В свою очередь замминистра образования, науки, спорта и культуры Альфред Кочарян отметил, что Армения, присоединяясь к этой инициативе, стремится продемонстрировать, что она как страна с богатой культурой придает большое значение мировому культурному наследию. "Мы с радостью поддерживаем популяризацию других культур в Армении", - сказал замминистра, также указав роль йоги как составляющей здорового образа жизни.

По словам Альфреда Кочаряна, мероприятия, посвященные йоге в Армении делают ценным межкультурный диалог Армения-Индия, его непрерывный ход, а также многовековую дружбу и сотрудничество между армянским и индийским народами.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 июня 2014 года Международным днем йоги. Армения была среди 179 стран, проголосовавших за это решение. Международный день йоги отмечается во всем мире с 2015 года. Йога означает союз, между личностью человека и сущностью вселенной, основная идея - мир, а не насилие. -