Четверг, 23 Июня 2022 00:41

АрмИнфо.На фоне стремления Баку заставить Ереван отказаться от любого статуса Арцаха, разбавить его остальным Азербайджаном, удерживая арцахцев в качестве заложников, армянские интересы в этом вопросе все еще даже не сформулированы. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный посол, экс-глава МИД Арцах Арман Меликян.

"И то, что до 44-х дневной войны эти интересы выражались в обслуживании статус-кво, сохранение которого гарантировалось внешними, а не нашими собственными силами, является самой большой проблемой армянской государственности. Имея формальный инструментарий проведения внешней политики, наше государство все эти годы даже не попыталось сформировать альтернативную повестку. Хотя такие идеи были и предлагались. Как результат сегодня восстановление суверенитета требует большой и последовательной работы", - заметил он.

На взгляд дипломата, в сегодняшних реалиях данная работа, поиски путей по очерчиванию важнейших проблем и путей их решения должна вестись вне государственных и политических структур профессиональной командой. В то время как, к сожалению, экспертно-аналитические круги в Армении заняты обслуживанием либо интересов власти, либо интересов внешних сил, но уж точно не интересов Армении. Причем, в обоих случаях это делается путем аналитического оправдания уже совершенных, а не прогнозируемых действий.

Меж тем, согласно Меликяну, лишены какого-либо смысла сами разговоры о каких-либо гарантиях безопасности арцахцев в случае если у Арцаха

не будет статуса. В то время как в существующей ситуации Баку не только совершенно не намерен этого делать, но и утверждает об отсутствии существования даже НКАО, ссылаясь на решение о ее расформировании принятое еще в начале 90-х. В то время как Арцах, согласно Меликяну, должен иметь статус в любом случае. Так же как он его имел, начиная с создания СССР. В этом свете, считать Арцаха частью суверенного Азербайджана невозможно ни под каким видом.

"Еще одна важная проблема - это попытки Баку провести параллели между правами арцахцев и, к примеру, азербайджанцев ранее проживающих в Сюнике. Никогда не следует путать проблему прав человека с правом той или иной территории иметь государственный статус. Меж тем, в отличие от проживающих ранее в Армении азербайджанцев, арцахские армяне это право имели вчера и имеют сегодня. А Армения отказалась от своей естественной миссии защиты прав более чем полумиллиона армянских беженцев из Азербайджана. И тем самым предоставила Баку возможность выразить сегодня готовность защитить права всех армян в Азербайджане без предоставления статуса Арцаху", - подытожил дипломат.