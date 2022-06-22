Среда, 22 Июня 2022 21:37

АрмИнфо.Сегодня перед зданием Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении прошла акция протеста против использования на территории страны американских биолабораторий.

Как заявил журналистам лидер партии <Зартонк>, адвокат Ара Зограбян, выбор дня для проведения акции не случаен - 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз, в результате которой 500 тысяч граждан Армении приняли участие в боевых действиях, 200 тысяч из которых погибли. Сегодня, продолжил адвокат, в Армении действуют восемь американских биолабораторий, которые представляют опасность для национальной безопасности страны. Он отметил, что эти лаборатории, деятельность которых финансируется Министерством обороны США, угрожают национальной безопасности страны. <Сегодня власти пытаются манипулировать темой биолабораторий, в частности, если мы говорим об этой теме, пытаются представить, выгодно ли это, например, России или другой стране. Между тем, мы поднимаем этот вопрос, прежде всего, в интересах нашей национальной безопасности>, - сказал он, добавив, что эти биолаборатории действуют в областях Ширак, Лори, Гегаркуник, Сюник и Тавуш. Относительно деятельности этих лабораторий преподносятся противоречивые сообщения, в том числе, и говорится о возможности разработки биологического оружия. Адвокат призвал провести расследование деятельности действующих в Армении биолабораторий, особенно в контексте международных конвенций о запрещении разработки и применения биологического оружия.

Напомним, что в 2016 году при финансировании МО США в Армении открылись три лаборатории - в Ереване, в Гюмри и в Иджеване. Сегодня, по данным экспертов их число достигло 12. После их открытия в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают

публикации о том, что эти лаборатории являются объектами двойного назначения и могут быть использованы в военных целях для создания и производства биологического оружия. На создание

референс-лаборатории в Ереване МО США выделило $15,5 млн, а общий объем финансирования составил $18 млн.

В Ереване, для полного строительства референс лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов Министерства сельского хозяйства РА было вложено $4,1 млн, а на ремонтирование референс лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении правительством США было вложено $9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн. для обеих лабораторий было выделено на приобретение нового оборудования и мебели.

Примечательно, что Москва и Ереван анонсировали начало работы над документом о допуске российских специалистов на американские биолаборатории в РА еще в 2018 году. Более того, 11 ноября 2019 года в Ереване главами МИД Армении и России на совместной пресс-конференции было сообщено о завершении работы в этом направлении, и ожидании согласования документа на межведомственном уровне в двух странах. Однако, после этого все разговоры по этому вопросу затихли.

Для поддержания лабораторий США тратят огромные средства. Например, в Украине они потратили 200 млн. долларов (количество биолабораторий на Украине составляет более 30-ти единиц), в Грузии - более 150 млн долларов, а в Казахстане - более 130 млн. долларов. В Армении в эти лаборатории было инвестировано более 25 млн долларов. Они действуют в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Иджеване и других областях республики. Бюджет <Биологической программы совместного участия> составляет 2,1 млрд долларов, и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности (DTRA).