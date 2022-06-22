Среда, 22 Июня 2022 14:31

АрмИнфо. Периодически возникающие инциденты в отдельных приграничных районах Азербайджан и Армении подтверждают актуальность и необходимость планомерной и регулярной работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Об этом 22 июня в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать инцидент с убийством армянского военнослужащего ВС Азербайджана 19 июня текущего года в направлении Вардениса Гегаркуникской области РА.

"Периодически возникающие инциденты, проблемы в отдельных приграничных районах Азербайджан и Армении подтверждают актуальность и необходимость, - об этом мы неоднократно говорили - планомерной и регулярной работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Мы готовы в самое ближайшее время принять ее второе заседание в Москве", - сказала официальный представитель МИД РФ, напомнив, что об этом было условлено сторонами на первом заседании комиссии 24 мая.

Она также подчеркнула важность осуществления шагов по повышению стабильности и безопасности на границе, как это зафиксировано в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 26 ноября 2020 года в Сочи.

Отметим, что 24 мая, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР. Согласно МИД РА, стороны подтвердили готовность в рамках Комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая обеспечения безопасности на границе. Были обсуждены также организационные и процедурные вопросы совместной деятельности Комиссий. Наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе