Среда, 22 Июня 2022 14:15

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в искренности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид Карен Донфрид по части высказываний о заинтересованности в дальнейшей деятельности Минской группы ОБСЕ и готовности взаимодействовать с Россией по этому вопросу.

Так, 22 июня в ходе еженедельного брифинга на просьбу прокомментировать заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид о том, что Вашингтон по-прежнему привержен процессу сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, Захарова, в частности, сказала: "Я хотела бы позволить себе усомниться в искренности заявления Карен Донфрид. Если бы Вашингтон и Париж действительно считали важным уникальный посреднический формат сопредседателей МГ ОБСЕ, то не позволили бы себе пренебречь одобренным всеми государствами- членами мандатом. А они демонстративно прервали, без каких-либо консультаций, контакты с российским сопредседателем МГ ОБСЕ 24 февраля, напомню".

В этом ключе она подчеркнула, что тем самым, работе тройке сопредседателей был нанесен во много непоправимый ущерб. "А теперь вот они заявляют подобные вещи", - сказала российский дипломат.

При этом она добавила, что "до сих пор не получено никаких внятных объяснений данному возмутительному шагу".

"Равным образом нет гарантий, что подобные безответственные действия не повторятся. Делать вид, что ничего не произошло, просто не получится. Придется учитывать новые реалии", - сказала Захарова, предположив, что ставка была сделана на то, что по традиции, они, таким образом, погрузят Россию в изоляцию.

"Но, опять просчитались, опять провалились этой своей концепцией. Сами себя от нас изолировали, в то время как внешний мир не ограничивается только Евроатлантикой. Российская сторона как никто заинтересована в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и не может допустить, чтобы политизированные шаги отдельных внешних игроков подрывали и без того непростые усилия по установлению мира и стабильности в регионе", - сказала Захарова.

Вместе с тем она подчеркнула, что Россия и далее будет делать всё от нее зависящее, для безусловного выполнения обязательств и задач, которые были зафиксированы в трехсторонних заявлениях лидеров РФ, Армении и Азербайджана.

Отметим, что Донфрид в рамках визита в Ереван заявила, что Вашингтон по-прежнему привержен процессу сопредседательства в Минской группе ОБСЕ "США являются одним из сопредседателей Минской группы, которая играет важную роль в вопросе Нагорного Карабаха. И мы по-прежнему привержены этому процессу. Мы также видим, что Европейский союз играет важную роль. Поэтому я полагаю, что это момент возможности для региона, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь Армении в достижении мира", - заявила дипломат.

Донфрид не согласилась с предложением о том, что Вашингтон остановил процесс в рамках формата сопредседательства в Минской группе ОБСЕ в контексте войны на Украине.

На вопрос, будет ли это означать сотрудничество с Россией, американский дипломат ответила утвердительно. "Да. Россия является сопредседателем Минской группы. Так что, да. Франция, США и Россия продолжили бы работу в этом формате", - заявила она.

Отметим, что 8 апреля глава МИД России обвинил ЕС в использовании карабахской темы для продвижения своей русофобской линии касаясь брюссельской встречи лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС. Он также отметил, что не знает каким будет будущее МГ ОБСЕ, поскольку Запад перестал контактировать с Москвой в этом формате, на фоне ситуации вокруг Украины.

Затем, официальны представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что 24 февраля Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей", - отметила Захарова.

В этой связи, продолжила она, посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно - Специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения