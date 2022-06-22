Среда, 22 Июня 2022 14:11

АрмИнфо. В Армению прибыли участники программы для руководителей бизнеса Стокгольмской школы экономики, которые примут участие в профессиональных курсах и деловых визитах, организованных школой <Матена>. Об этом говорится в сообщении школы <Матена>.

Стокгольмская школа экономики, отмечается в сообщении, согласно Financial Times, является одной из 10 лучших бизнес-школ в мире в сфере образования для руководителей бизнеса.

Международных участников программы приветствовал соучредитель, директор <Матены> Рубен Айрапетян, затем коротко представил особенности экономики Армении, а также преимущества для инвестиций и бизнеса.

В ходе занятий будут изучены инструменты управления и их применимость, особенности культурной ориентации бизнеса, стиля заключения сделок, лидерства и общения, современные методы делегирования полномочий и так далее. Таким образом, участники раскроют вопросы развития современного бизнеса, технологий и предпринимательства с учетом богатого международного опыта.

Кроме занятий предусмотрены также визиты в ведущие ИТ и производственные компании Армении.

<Таким образом, для развития образовательной сферы Армении стартовал ряд исключительных событий, в ходе которых в Армению продолжат прибывать специалисты лучших бизнес-школ мира, реализуя совместные программы с <Матеной>, - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 февраля текущего года в Армении была открыта международная школа лидеров <Матена>. В рамках программы были

запущены две международные программы - лидерство в изменениях: программа профессионального развития для руководителей и эффективное управление общинами в Армении. Программы были разработаны совместно с московской школой управления Сколково. Они реализуются в Дилижане, Ереване и Москве. Авторами инициативы стали основатель международной школы UWC Dilijan и партнер-учредитель бизнес- школы <Сколково> Рубен Варданян и доктор экономических наук Рубен Айрапетян.