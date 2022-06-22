Среда, 22 Июня 2022 12:06

АрмИнфо. С призывом к Парламентской Ассамблее Совета Европы не быть слепыми и глухими, когда речь идет о ценностях Организации, обратился на пленарном заседании ПАСЕ депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции партии <Гражданский договор> Владимир Варданян.

По его словам, много лет в Европе считали, что после трагического опыта Второй мировой войны новое поколение будет защищено от любых вооруженных конфликтов и глобальных катастроф. Однако, как отметил депутат, сегодня все встревожены возращением войны в Европу. Как оказалось, мир был всего лишь иллюзией, особенно когда ПАСЕ проявляло

равнодушие и глухоту, зная о вооруженных конфликтах на Кипре, на Балканах, Молдове, Грузии, Таджикистане, Косово, Нагорном Карабахе, Ливии, Сирии, Ираке. <Вопрос сложный, но ответ вполне понятен. Эти агрессии, войны, вооруженные конфликты и гражданские войны были менее заметны, поскольку большинство считало, что они происходят далеко от нас. Мы хотели верить, что эти войны велись только по телевизору, просто переключив телеканал, люди могли игнорировать реальность на местах. Современное состояние международной политики и последние события заставляют нас понять, что ни одно государство не защищено от войны, даже самое богатое и защищенное.

Это означает, что мы должны быть весьма чувствительными даже к одному отклонению от демократии, основных прав человека и верховенства права, которые подрывают опоры мира и устойчивости и создают плодотворную почву для войны. Довольно часто, когда я говорю о проблемах, связанных с нагорно-карабахским конфликтом, я вижу молчаливые и равнодушные лица некоторых моих коллег, признающихся, что устали от этих дискуссий. Коллеги , не волнуйтесь, в этом выступлении я не поднимаю вопрос нагорно-карабахского конфликта. Просто знайте, что слепота к конкретным нарушениям наших основных принципов приводит к глобальным катастрофам. Пожалуйста, не молчите, не будьте глухими, когда речь идет об основных ценностях нашей Организации>, - заявил депутат.