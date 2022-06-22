Среда, 22 Июня 2022 10:48

АрмИнфо. ПАСЕ так и не смогла решить самые фундаментальные вопросы демократического мира, а именно защиту права на жизнь и права народов на самоопределение.

Об этом, выступая на планарной сессии ПАСЕ на тему тему <Новые вызовы безопасности в Европе: роль Совета Европы>, заявил депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Армения> Армен Геворкян, текст выступления которого распространила пресс-служба НС.

<Мне кажется, мы стали относиться к человеческой судьбе достаточно избирательно и очень часто в геополитическом контексте. Некоторые дебаты на этой Ассамблее показывают, что мы позволили из политической целесообразности считать страдания одних европейцев более важными, чем страдания других европейцев, что право одних европейских народов на самоопределение является безусловным, а других - лишь декларативным. Мы приложили огромные усилия для отмены смертной казни в наших государствах-членах, но мы закрываем глаза на то, как индустрия высоких технологий разрабатывает новое смертоносное оружие и свободно продает его на рынке. Никогда не слышал о каких-либо расследованиях или миссиях по установлению фактов, раскрывающих как некоторые государства-члены используют запрещенные виды оружия, такие, например, как фосфорные бомбы. Некоторые государства-члены показали, что определенные вопросы можно решить с помощью силы и денег, игнорируя основные права и свободы>, - отметил Геворкян.

Он подчеркнул, что для ПАСЕ стало странной традицией избегать обсуждения нарушений некоторых основополагающих прав и свобод, объясняя это тем, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. <Это весьма неприемлемая позиция, по сути поощряющая новые нарушения. Где и как решается, что право народов на самоопределение выходит за рамки интересов Совета Европы, что любая военная агрессия какого-либо члена нашей организации, убивающая тысячи невинных людей, вне рамок нашего мандата? Я пытаюсь, но не могу понять, как Европарламент может говорить на языке ценностей и прав человека, принимая соответствующие формулировки и резолюции, например по Нагорно-Карабахскому конфликту, в то время как Совет Европы и его органы, включая эту Ассамблею, прячутся за "политкорректностью" и не могут называть вещи своими именами. Я поднимаю все эти проблемы лишь с одной целью: содействовать развитию нашей организации и ее большей приспособленности к нашему неспокойному миру. Полагаю, именно подтвердив атмосферу уважения, доверия и диалога, мы сможем сделать нашу организацию соответствующим форумом для международного сотрудничества и защиты ценностей свободного мира>, - заключил Геворкян.