Среда, 22 Июня 2022 10:11

АрмИнфо. В связи с выходом в эфир на телеканале "Россия-1" в итоговой программе "Вести недели" репортажа корреспондента ВГТРК под названием "Союз с Россией для Азербайджана важен как никогда", президент Союза армян России (САР) Ара Абрамян обратился в Администрацию президента Российской Федерации и к генеральному директору ВГТРК, выразив категорическое несогласие с содержанием части вышеназванного репортажа, связанного с Нагорным Карабахом.

По мнению руководства САР, репортаж как профессионально, так и политически не соответствует уровню федерального государственного телеканала. Односторонний и предвзятый характер оценочных суждений наводит на мысль об ангажированности автора сюжета - Александра Бузаладзе.

"За картинкой "наступившего в Карабахе благоденствия", измеряемого, по мнению автора, "международным аэропортом в Физули, новыми автодорогами, отреставрированным административным зданием в Шуши, открытыми там же аптекой, парикмахерской, супермаркетом и т.п", автор старательно обходит тему самого настоящего культуроцида, учиненного азербайджанскими властями в отношении армянских религиозных и культурных памятников Шуши после его перехода во владение Азербайджана вследствие последней карабахской войны. Это относится к вандализму и разрушениям азербайджанцами как древних и новых армянских храмов, в частности, величественного Собора Святого Христа Всеспасителя, о чём Ара Абрамян неоднократно обращался в ЮНЕСКО, так и к судьбе памятников таким выдающимся шушинцам, каким, к примеру, является знаменитый уроженец этого города, Дважды Герой Советского Союза Нельсон Степанян", - подчеркнули в САР.

В САР подчеркнули, что в репортаже ни слова не говорится о судьбе захоронения рядом с площадью Нельсона Степаняна праха выдающегося представителя российской интеллигенции Кима Бакши (согласно его же воле, осуществленного Союзом армян России). Ни слова не говорится также об историческом памятнике - мечети, отреставрированной перед самым началом недавней войны за счёт армянских бюджетных средств силами армянских и иранских специалистов.

"В своих письмах Ара Абрамян выражает убежденность в том, что такая односторонняя, предвзятая и поверхностная подача информации, относящейся к нагорно-карабахской проблематике, с какой мы столкнулись в упомянутом репортаже, не только не соответствует духу российско-армянских отношений, имеющих характер стратегического союзничества между нашими странами и братской дружбы между нашими народами, но и, несомненно, не может также принести пользу ни нормализации армяно- азербайджанских отношений, за которую последовательно выступает Россия, ни укреплению атмосферы доверия между армянской и азербайджанской общинами России, ни имиджу и реноме такого авторитетного средства массовой информации, как телеканал "Россия-1"", - говорится в сообщении САР.

Напомним, что репортаж вышел в эфир 19 июня. В нем ни слово об этом не говорится, и демонстрируется лишь красивая картинка о якобы восстановлении жизни в этом городе, не рассказывается, что тысячи коренных жителей этого города сейчас не имеют возможности вернуться в родные дома. Отметим, что исконно армянский Шуши перешел под контроль ВС Азербайджана после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха, осенью 2020 года. После захвата города ВС Азербайджана принялись за полного уничтожение армянского присутствия на территории города - уничтожаются культурно-религиозное и историческое наследие армян.

Отметим, что официальный Ереван до сих пор ни как не отреагировал на данный ангажированный репортаж российского телеканала.