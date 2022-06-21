Вторник, 21 Июня 2022 19:59

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Ален Симонян сообщил, что депутат НС Артур Ванецян 21 июня 2022 года подал прошение об отставке в соответствии с частью 1 статьи 155 конституционного закона <Регламент Национального собрания.

<В соответствии с ч.2 ст.155 конституционного закона <Регламент Национального собрания>, если депутат в течение недели после объявления о своей отставке в письменной форме отзывает свое прошение об отставке, председатель НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает прошение, то составляется протокол о прекращении его полномочий - протокол подписывает и оглашает председатель НС.

Отставка считается принятой с момента обнародования протокола>, - говорится в сообщении главы парламента. Ранее сообщалось о решении главы фракции <Честь имею>, экс-директора СНБ Армении Артура Ванецяна сложить с себя депутатский мандат.