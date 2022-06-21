Вторник, 21 Июня 2022 15:23

АрмИнфо. Политическая оценка записи разговора будет дана, когда станут известны результаты проверки прокуратуры. Об этом журналистам заявил депутат Национального Собрания от правящей фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян, комментируя скандальную запись с участием бывшего и нынешнего глав Высшего судебного совета Армении Рубена Вардазаряна и Гагика Джангиряна.

Депутат заметил, что правящая фракции озабочена содержанием данной записи, как и используемой участниками разговора лексикой. Он

напомнил, что прокуратура страны изучает эту запись, и политическая оценка будет дана после результатов проверки.

Ованнисян заметил, что власти страны шли и будут идти по пути восстановления справедливости и законности, несмотря на наличие сложностей и проблем. <В данном случае, призываю воздержаться от комментариев и дождаться результатов проверок, которые проводит прокуратура, лишь после этого будут комментарии>, - сказал депутат, отметив, что власти в своей деятельности исключают так называемую <телефонную справедливость>. <Но, к сожалению, еще бывают случаи, которые требуют правовых регулирований. Не исключено, что вопрос будет обсужден во фракции>, - подчеркнул Ованнисян.

Напомним, что полномочия Рубена Вардазаряна в качестве главы ВСС были приостановлены с 15 апреля 2021 года, а с 20 июня 2022 года - прекращены. 20 июня он провел пресс-конференцию, на которой была обнародована аудиозапись беседы Вардазаряна, и.о. председателя Высшего судебного совета Гагика Джангиряна и члена ВСС Степана Микаеляна, сделанная 20 февраля 2021 года, которая, по словам Вардазаряна, свидетельствует о политических мотивах уголовного дела, возбужденного против него. В тот же день Генпрокуратура направила запись в Следственный комитет для изучения.