Вторник, 21 Июня 2022 12:20

АрмИнфо. Между Антикоррупционным комитетом РА и Федеральным бюро расследований США подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба Комитета, документ подписан в рамках официального визита исполняющего обязанности заместителя председателя Антикоррупционного комитета РА Мушега Бабаяна в Вашингтон (12-17 июня).

"Целью подписания меморандума - обеспечение прямого общения и обмена информацией между двумя учреждениями со схожими функциями, сотрудничество в борьбе с коррупционными преступлениями, организация программ обмена, курсов и рабочих дискуссий", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в сообщении Комитета подчеркивается, что в целом, цель визита - установление двусторонних отношений и расширение сотрудничества между Антикоррупционным комитетом РА и партнерскими организациями Соединенных Штатов Америки, а также ознакомление с передовым опытом американских партнеров в сферах предварительного следствия и оперативно-разведывательной деятельности.

В ходе визита состоялись встречи с представителями Федерального бюро расследований США, Управления по борьбе с наркотиками и сотрудничества правоохранительных органов Государственного департамента США, Всемирного координационного бюро по борьбе с коррупцией и других ведомств. Были обсуждены вопросы, связанные с методологией расследования дел о коррупции, в том числе отмыванию денег и незаконном обогащении, основные трудности расследования указанных правонарушений и примеры использования инструментов, применяемых для их преодоления, инновационные подходы, применяемые в оперативно-розыскных мероприятиях.

С Федеральным бюро расследований США и Управлением по борьбе с наркотиками и сотрудничеству правоохранительных органов Госдепа США достигнута договоренность после проведения окончательного укомплектования Комитета провести учебные курсы и ознакомительные поездки, направленные на развитие профессиональных знаний и международного квалификация специалиста по борьбе с коррупцией.