Вторник, 21 Июня 2022 00:53

АрмИнфо. Россия уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках двусторонней встречи в Минске 20 июня.

Российский премьер отметил, что практическая работа активно ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана, очередное заседание которой состоялось накануне в ходе Петербургского международного экономического форума.

Со своей стороны Пашинян поблагодарил российскую сторону за решение проблем, возникших на КПП <Верхний Ларс>, напомнив, что это <единственная сухопутная дорога, которая соединяет Армению и Россию>.

<Мы были довольно-таки озабочены по этому поводу, поскольку в связи с текущей экономической конъюнктурой там создаются некоторые проблемы из-за увеличения экономических потоков. Очень важно то, о чем мы договорились, в том числе с нашими грузинскими коллегами, чтобы товарооборот между Арменией и Россией не сталкивался с искусственными барьерами - сказал премьер-министр Армении. Вместе с тем он поддержал процесс разблокирования коммуникаций в регионе. Пашинян выразил надежду, что в результате проделанной работы удастся придти к конкретным решениям.

Мишустин обратил внимание также на то, что Россия сняла все ограничения для въезда граждан Армении через сухопутную границу, это, по его словам, будет способствовать развитию туризма и экономических связей двух стран. <В соответствии с решением правительства сняты все ограничения на въезд армянских граждан на территорию России сухопутным путем. Мы рассчитываем, что в ближайшее время туристические потоки восстановятся, и это имеет очень важное значение для жителей Армении и России", - сказал глава правительства РФ.

Отметим, что премьер-министр Армении прибыл в Беларусь для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.