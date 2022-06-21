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АрмИнфо. Вашингтон по-прежнему привержен процессу сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. Об этом в интервью <Азатутюн> заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
В этой связи она подчеркнула, что США являются одним из сопредседателей Минской группы, которая играет важную роль в вопросе Нагорного Карабаха. <Мы также видим, что Европейский союз играет важную роль. Поэтому, я полагаю, что это момент возможности для региона, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь Армении в достижении мира>, - заявила дипломат.
При этом Донфрид не согласилась с предложением о том, что Вашингтон остановил процесс в рамках формата сопредседательства в Минской группе ОБСЕ в контексте войны в Украине, поскольку наряду с США и Францией сопредседателем в группе также является Россия, развязавшая в конце февраля войну против Украины.
<Мы по-прежнему считаем, что это очень важный формат, особенно по Нагорному Карабаху. И очень важно, чтобы мы сохраняли различные форматы, чтобы попытаться продвинуть мир. И мы будем продолжать делать это в будущем>, - заявила Донфрид. На вопрос, будет ли это означать сотрудничество с Россией, она ответила утвердительно.
Касаемо Азербайджана, который больше не видит роли Минской группы, дипломат подтвердила, что эта тема также поднималась на встрече с
президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе ее визита в Баку. <Азербайджан не поддерживает процесс сопредседательства в Минской группе. Соединенные Штаты поддерживают и участвуют в этом процессе и будут продолжать это делать>, - сказала помощник госсекретаря США.
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|Омбудсмен РА заверяет: В целом право на свободу собраний и свободу слова в Армении соблюдались
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|Глава МИД Армении на встрече с помощником госсекретаря США подчеркнул необходимость возобновления мирных переговоров по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ
|Армен Геворкян Генсеку СЕ: не собираемся мириться с легализацией Советом Европы итогов 44-дневной войны и продвижению интересов тюркской коалиции, за счет армян
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|Главы МИД Армении и Нидерландов обсудили последние процессы в зоне карабахского конфликта
|Путин Хачатуряну: Армения не просто наш партнёр - наш союзник стратегический, мы ценим это
|Глава МИД Армении ответил Ильхаму Алиеву по поводу существования Нагорного Карабаха
|Вице-спикер армянского парламента обратил внимание генсека СЕ на судьбу армянских военнопленных в Азербайджане
|СК завершил предварительное следствие по делу о нападении на директора издательства "Антарес"
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|Глава МИД Армении призвал Генсека СЕ способствовать решению гуманитарных вопросов в зоне карабахского конфликта
|СМИ: С чем приехала в регион помощник Госсекретаря Карен Донфрид?
|Посол Франции обсудила с губернатором Сюника вопросы экономики и безопасности региона
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|FPWC реализовал масштабную программу по спасению медведей и рыси в Арцахе
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