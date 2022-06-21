Вторник, 21 Июня 2022 00:51

АрмИнфо. Вашингтон по-прежнему привержен процессу сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. Об этом в интервью <Азатутюн> заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

В этой связи она подчеркнула, что США являются одним из сопредседателей Минской группы, которая играет важную роль в вопросе Нагорного Карабаха. <Мы также видим, что Европейский союз играет важную роль. Поэтому, я полагаю, что это момент возможности для региона, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь Армении в достижении мира>, - заявила дипломат.

При этом Донфрид не согласилась с предложением о том, что Вашингтон остановил процесс в рамках формата сопредседательства в Минской группе ОБСЕ в контексте войны в Украине, поскольку наряду с США и Францией сопредседателем в группе также является Россия, развязавшая в конце февраля войну против Украины.

<Мы по-прежнему считаем, что это очень важный формат, особенно по Нагорному Карабаху. И очень важно, чтобы мы сохраняли различные форматы, чтобы попытаться продвинуть мир. И мы будем продолжать делать это в будущем>, - заявила Донфрид. На вопрос, будет ли это означать сотрудничество с Россией, она ответила утвердительно.

Касаемо Азербайджана, который больше не видит роли Минской группы, дипломат подтвердила, что эта тема также поднималась на встрече с

президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе ее визита в Баку. <Азербайджан не поддерживает процесс сопредседательства в Минской группе. Соединенные Штаты поддерживают и участвуют в этом процессе и будут продолжать это делать>, - сказала помощник госсекретаря США.