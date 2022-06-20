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 Понедельник, 20 Июня 2022 16:36
Марианна Мкртчян

Давид Бабаян: Все 4 резолюции Совбеза ООН признают субьектность Арцаха

Давид Бабаян: Все 4 резолюции Совбеза ООН признают субьектность Арцаха

АрмИнфо. Потеря Арцаха приведет к непредсказуемым, коренным изменениям геополитического ландшафта Юного Кавказа.  Об этом 20 июня на презентации книги "Карабахский конфликт и внешняя политика Республики Арцах" заявил глава МИД НКР Давид Бабаян.

По его словам, не всё равно есть Арцах, или его нет, в составе Азербайджане или не в составе.  "Это не так. Потому, что потеря Арцаха, - поскольку он не будет в составе Азербайджана-  приведет к непредсказуемым, коренным изменениям геополитического ландшафта региона, после которого, будет сформирована совершенно иная глобальная ситуация. Я не преувеличиваю. Есть даже очень маленькие пункты, от которых может зависеть будущее региона, в том числе в глобальном смысле слова", - считает глава МИД Арцаха.

В этом ключе он призвал представить, что Арцаха больше нет. Тогда, по его словам, один из течений, который сто процентов в Закавказье будет иметь доминирующую роль - это пантюркизм. По словам Бабаян, за этим последуют иные процессы, к примеру проникновение пантюркизма в Центральную Азию, Северный Кавказ, Ближний Восток и до Китая.

"Это создаст иную ситуацию, причем коренным образом. И самое главное, мы понимаем, что геополитика имеет свои законы. Мы вошли в эпоху голой геополитики, где нормы, идеология стали второстепенными. Но, это не означает, что мы не должны знать нашего прошлого и будущего. Сейчас, многие из нас не знают, что такое Арцах и Карабах. Кто виноват в этом, сверхдержавы или турок?  Поэтому, нам самим нужно собраться, понять, что имеем - свои преимущества и уязвимые места", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

В качестве наглядного примера Бабаян привел нашумевшие 4 резолюции Совбеза ООН, которыми любит апеллировать Азербайджан, представляя свою интерпретацию их.

"Но, все 4 резолюции Совбеза ООН признают субьектность Арцаха. Если Азербайджан говорит, что там написано что-то о территориальной целостности, но фактически этими же документами, фактически признается субъектность Нагорного Карабаха. Там, черным по белому написано местные армянские силы, которые не принадлежат ни Армении, ни Азербайджану, ни кому-то либо еще. И об этом нужно говорить", - сказал глава МИД Арцаха.

Совет Безопасности ООН и азербайджано-карабахский конфликт На первых стадиях азербайджано-карабахского конфликта в 1988-1991 гг. ООН придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела СССР. Хотя распад Советского Союза в конце 1991 года предоставил ООН возможность для более активного вовлечения в процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, тем не менее ООН предпочла воздержаться от прямых посреднических инициатив в пользу поддержки усилий Совещания по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

Однако в 1992 году, будучи обеспокоенной ухудшением обстановки и возникшей угрозой миру и безопасности в регионе, ООН направила в зону азербайджано-карабахского конфликта 4 миссии по установлению фактов. Первая группа по сбору фактов, которую возглавил Личный представитель Генерального секретаря ООН, бывший Государственный секретарь США Сайрус Вэнс, прибыла в Нагорный Карабах в марте 1992 г. Одной из целей миссии С.Вэнса была поддержка посреднических усилий СБСЕ, предпринимавшихся Действующим председателем Совета министров СБСЕ Иржи Динстбиром. Две другие аналогичные миссии прибыли в зону конфликта соответственно в мае и октябре 1992 г1. В июле 1992 г. Генеральным Секретарь ООН направил еще одну миссию, целью которой была проверка утверждений Азербайджана о применении против него химического оружия. Согласно выводам экспертов ООН, <группе не было предоставлено никаких доказательств, подтверждающих факт применения химического оружия>2.

С началом предварительных мирных переговоров, проходивших в Риме под эгидой СБСЕ, за столом переговоров присутствовал наблюдатель ООН.

Напомним, что в 1993 году Совет Безопасности ООН в период активных боевых действий принял 4 резолюции по Нагорному Карабаху: 822 (30 апреля 1993), 853 (29 июня 1993), 874 (14 октября 1993), 884 (12 ноября1993). Их первоочередным и главнейшим требованием было незамедлительное прекращение огня, всех военных действий и враждебных актов.

Именно это основное требование всех четырех резолюций неоднократно нарушалось со стороны Азербайджана и в полной мере не выполнено до сих пор. Уже после принятия резолюций азербайджанская сторона неоднократно срывала договоренности о прекращении огня (о чем недвусмысленно говорится в резолюции 884) и отклоняла предложения по установлению перемирия или его продлению.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто лишь спустя год после принятия первой резолюции СБ ООН. Азербайджан пошел на бессрочное перемирие не на основе этих резолюций, которые все это время упорно игнорировал, а по причине военных неудач.

Как впоследствии отмечал Владимир Казимиров, бывший представитель Российской Федерации в Минской группе и Полномочный представитель президента РФ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в начале 1994 года уже практически нельзя было опереться на резолюции СБ ООН из-за утраты ими действенности. По его мнению, именно поэтому политико-дипломатической основой соглашения о прекращении огня от 12 мая 1994 года стали не резолюции СБ ООН, а заявление Совета глав государства Содружества независимых государств (СНГ) от 15 апреля 1994 года и Бишкекский протокол руководителей парламентов Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана.

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