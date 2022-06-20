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 Понедельник, 20 Июня 2022 16:27
Давид Степанян

Прогноз: Появление в Армении третьей силы из жанра фантастики

Прогноз: Появление в Армении третьей силы из жанра фантастики

АрмИнфо. Появление на политическом поле Армении т. н. третьей силы - это нечто из жанра фантастики. И для подобного неутешительного прогноза у меня есть как внешнеполитические, так и внутриполитические резоны. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Консервативной партии Микаэл Айрапетян.

"На фоне невозможности для энной части армянского общества выбора между действующей правящей партией и различными оттенками "бывших", единственной альтернативой, в теории, этим силам является третья сила.  Которая, опять-таки в теории, должна радикально отличаться от существующих двух политических полюсов, к примеру, наличием идеологии и иной внешнеполитической ориентации. Отсюда возникает вполне осязаемый запрос общества на третью силу", - заметил он.

В числе внешнеполитических факторов, влияющих подобным негативным образом на перспективы формирования в Армении полноценного политического поля, политик выделил позицию РФ. На его взгляд, сегодня Москва отнюдь не ослабела на Южном Кавказе в результате Украины до степени позволяющей питать подобные надежды. Исключая подобный сценарий, Айрапетян отметил, что внезапное появление третьей силы в Армении, вне всяких сомнений, будет координироваться Москвой. Как и в случае ее появления весной 2018-го.

В числе внутренних причин препятствующих появлению политической альтернативы нынешним и бывшим, политик выделил текущий образ мышления подавляющей части армянского общества. Согласно которому главное что есть в этой жизни - это хлеб насущный и ничего более важного в мире и в жизни не существует.

"То что есть более важные ценности чем хлеб понятно. Непонятно кто должен донести это до народных масс? Мы можем иметь другие ценности, но не можем донести это до нашего общества. Я говорю сейчас в том числе о себе. Проблема в том, что в результате вольной или невольной координации внешних и внутренних факторов путь в направлении смены ценностей, соответственно, всего остального для нас закрыт. Просто посмотрите кто сегодня заседает в нашем правительстве и парламенте", - подытожил Айрапетян. 

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