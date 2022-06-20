Понедельник, 20 Июня 2022 16:25

АрмИнфо. Судьба Арцаха находиться под угрозой. Об этом 20 июня на презентации книги "Карабахский конфликт и внешняя политика Республики Арцах" заявил глава МИД НКР Давид Бабаян касаясь вторжения ВС Азербайджана в зону ответственности российских миротворцев в Парухе.

"Вы любите Арцах, что для вас Арцах? Если вы его любите, то должны понимать, что нужно сделать так, чтобы не навредить. Если потеряем Арцах, не будет Армении. Забудьте", - сказал он, добавив, сегодня люди гуляют беззаботно по Еревану, как будто ничего не происходит, однако, все может поменяться в один момент, и 26 сентября 2020 года люди в Степанакерте тоже беззаботно занимались своими обыденными делами.

"Вы сейчас говорите, что российские миротворцы не выполнили своих обязательств, но имеем ли мы право упрекать, особенно страну, от которой зависят наша безопасность и будущее? Это вовсе не означает, что от нас ничего не зависит, но повторяю, у армян и евреев есть исключительная возможность использовать во благо страны диаспору и иметь хорошие отношения со всеми странами", - сказал глава МИД НКР.

При этом он констатировал, что армяне имеют врага в лице Азербайджана, где на государственном уровне насаждается армянофобия. По его словам, это видели и российские миротворцы. "Инцидент в Парухе это не только удар по Арцаху, но и по российским миротворцам. А мы вместо того, чтобы это понять, тоже пытаемся обвинить. И кто от этого выигрывает? Противник! Как может армянин сделать так, чтобы бить по тому же гвоздю, что и противник", - возмутился Бабаян.

При этом он подчеркнул, что если армяне имеют хорошие отношения с дружественной, братской Россией, это вовсе не означает, что с остальными странами нужно иметь вражду. В этом ключе дипломат еще раз подчеркнул, что два армянских государства обязаны иметь хорошие отношения со всеми государствами, где есть диаспора.

"Инцидент в Парухе - это террористический акт, нападение на российских миротворцев и Арцаха. И это не останется безответным, и не важно когда. В целом, терроризм не останется без ответа", - сказал глава МИД НКР.

Касаясь дальнейшей судьбы российской миротворческой миссии, Бабаян выразил убеждение, что они продолжат свою деятельность. "И тут вопрос не в желании Азербайджана. Если вопрос не решен, что они сделают? Миротворцы, что несут угрозы для Азербайджана? Россия несет историческую и моральную ответственность за судьбу региона. Я думаю, что миссия будет продлена", - заключил Бабаян.

Отметим, что 24 марта стало известно, что ВС Азербайджана нарушив линию соприкосновения, вторглись в село Парух Аскеранского района Арцаха и пытались захватить стратегическую высоту Караглух. Данные территории находятся в зоне ответственности российских миротворцев. Страны сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Азербайджана восстановить линию соприкосновения от 23 марта. Однако, ВС Азербайджана продолжают находиться на высоте Караглух, в результате чего более 400 человек не могут вернуться в свои дома.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 июня комментируя ситуацию вокруг карабахского села Парух, куда еще 24 марта вторглись ВС Азербайджана отметил, что российские военные, держат этот вопрос в качестве одного из своих приоритетов, о чем хорошо осведомлены армянские коллеги. "Там уже есть определенные результаты с точки зрения деэскалации обстановки на земле. И у нас есть понимание, что в рамках уже начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут рассматриваться и обязательно решатся", - сказал российский министр.