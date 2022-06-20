Понедельник, 20 Июня 2022 16:24

АрмИнфо. Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана, и официальный Степанакерт об этом неоднократно говорили. Об этом 20 июня на презентации книги "Карабахский конфликт и внешняя политика Республики Арцах" заявил глава МИД НКР Давид Бабаян.

По его убеждению и армянский народ, и официальный Ереван это также прекрасно осознают. "Мы будет стоять до последнего, и никогда не позволим перейти наши красные линии", - сказал он.

Касаясь вопроса о будущем статусе Арцаха, Бабаян указал на его сложность. "Карабахский конфликт один из сложнейших в мире, его наверное можно приравнять к палестино-израильскому по степени трудности. Нельзя ожидать его быстрого урегулирования. Не получится в короткие сроки достичь урегулирования, поэтому нужно быть реалистами и понимать, что окончательное урегулирование задача далекого будущего", - сказал Бабаян, в этом ключе призвав, оберегать и защищать Нагорный Карабах.

По его словам, для этого есть все возможности. "Следовательно, если нет всеобъемлющего урегулирования, Арцах продолжит сохранять свой статус в качестве де- факто независимого и суверенного государства, а дальше посмотрим", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

На уточнение, обсуждается ли сейчас этот вопрос, Бабаян признался, что сейчас вопрос статуса не обсуждается. Глава МИД НКР отметил, что да они желают скорейшего урегулирования конфликта, но вместе с тем, для них красной линией является то, что они не будут каким-либо образом по этому вопросу соприкасаться с Азербайджаном или зависеть от него.

Говоря о переговорном процессе, глава МИД НКР отметил, что нужно помнить, что перед "нами государство, в котором насаждается ненависть к армянам".

При этом он выразил убеждение, что армянам нужно многому поучиться у противника, который очень организованно подходит ко многим вопросам. "Знаете, не так легко предпринимать такие смелые шаги. Мы потеряли около 80% нашего государства. Вспомните резню 1915 года. И что, турки и азербайджанцы в чем-то раскаялись? Вы хотите, чтобы Азербайджана в одночасье изменился? Особенно когда они видят, как определенные круги подвергают бичеванию Россию", - сказал он.

Касаясь заявлений премьер-министра РА Никола Пашиняна с трибуны парламента по части Арцаха, где в качестве ключевого фактора была указана безопасность населения Арцаха, а не его статус, Бабаян отметил, что не представляет, что какой-либо руководитель Армении может думать, и тем более, предпринять шаги, чтобы Арцах оказался в составе Азербайджана.

"Я не хочу верить в такое. Что касается прав и свобод, то в составе Азербайджана у нас нет будущего. Приведу вам наглядный пример. Концентрационный лагерь - Освенцим, содержащиеся там бедолаги, тоже имели и права и свободы - имели право на сон - один час, и право ходить, были свободны в своих бараках - переворачиваться с боку на бак в своих постелях. Это тоже права и свободы. Но, в Азербайджане ожидает будущее даже страшнее этого", - сказал он, подчеркнув, что они продолжат сохранять де-факто независимость.

При этом говоря о всеобъемлющем урегулировании, Бабаян констатировал, что мирный договор должен быть подписан Арцахом, Азербайджаном и Арменией, и если Баку что-то не устраивает в этом формате, значит, всё будет оставаться как есть сейчас де-факто, а де- юре всё дело времени.

"Но, де-факто, мы не видим себя в составе Азербайджана, о чем нам с ними вести переговоры. Они закрыли для себя эту страницу, и мы закрыли", - сказал глава МИД НКР, добавив, что власти Армении официально не говорили о том, что Арцах должен войти в состав Азербайджана, и это не приемлемо.

По его словам, даже если мир скажет, что Арцах должен это сделать,

они не пойдут на этот шаг, не могут же их принудить к этому.

"Тогда уж лучше погибнуть достойно в борьбе, чем стать рабом,

которого постоянно насилуют", - сказал глава внешнеполитического

ведомства.

Касаясь снижения планку, Бабаян отметил, что о каких планках идет речь, остались лишь красные линии. "У нас осталась одна красная линия

- статус, о каких планках может идти речь. Если мы спускаем планку, значит Азербайджан шаг за шагом идет вперед. Мы не видим себя в составе Азербайджана. Это факт", - сказал он, добавив, что в этом вопросе общество Арцаха едино.

При этом он призвал не обвинять кого-то в том, что происходило с армянским народом на протяжении всей ее истории. По словам главы МИД НКР, "армяне сами виноваты во всех своих бедах".