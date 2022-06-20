Понедельник, 20 Июня 2022 10:48

АрмИнфо.Европейский союз решительно поддерживает установление мира и закладку основы сотрудничества между Азербайджаном и Арменией. Об этом специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар отметил в своем аккаунте в Twitter.

"Я с удовольствием прочитал заявление президента Ильхама Алиева на Глобальном Бакинском форуме: вслед за положительной динамикой с Арменией пришло время "установления мира, закладки основы сотрудничества" и "перехода к практической реализации". Европейский Союз решительно поддерживает это", - отметил Клаар.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на открытии IX Глобального Бакинского форума продолжил кичиться победой в 44-дневной войне и угрожать Армении новыми боевыми действиями в случаи невыполнения азербайджанской повестки. Так, Алиев заверил, что Азербайджан урегулировал нагорно-карабахский конфликт и нет необходимости больше в сопредседателях МГ ОБСЕ. "Нам уже сообщили о том, что институт сопредседателей Минской группы больше не будет функционировать. Им уже пора на пенсию. Таким образом, я хочу изъявить нашу позицию, заключающуюся в том, что любые спекуляции в Армении по поводу Минской группы или в какой-то другой стране вызывают в Азербайджане лишь раздражение. Мы урегулировали конфликт. Разработанные Минской группой Мадридские принципы решены. Теперь нам нужно думать о путях нормализации отношений с Арменией, подписать мирный договор", - сказал Алиев.

Он также пригрозил Армении войной, если она откажется от предоставления так называемого коридора через Сюникскую область РА и продолжит поднимать вопрос о статусе Нагорного Карабаха.