Суббота, 18 Июня 2022 13:34

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид рассказал о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, о деятельности комиссии по делимитации и пограничной безопасности, а также о текущих процессах по вопросу разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, об этом Мирзоян рассказал при обсуждении тем, касающихся региональной безопасности и стабильности.

Касаясь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, глава МИД Армении подчеркнул необходимость полного возобновления мирных переговоров, направленных на всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликта, в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом контексте он указал важную роль США в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ.

Министр иностранных дел РА рассказал и о гуманитарных вопросах, возникших в результате агрессии Азербайджана против Арцаха в 2020 году. В частности, вопросы, связанные с немедленным освобождение и репатриацией армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане, и сохранением армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате войны.

Мирзоян также коснулся процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией. Была подчеркнута необходимость осуществления конкретных шагов по урегулированию. Собеседники коснулись двусторонних отношений Армения-США, основанных на общих ценностях демократии, защиты прав человека и верховенства права, а также перспектив расширения сотрудничества в областях, представляющих обоюдный интерес.

Отметив положительную динамику взаимных визитов и контактов на официальном уровне, глава МИД РА с удовлетворением отметил состоявшийся в мае с.г. визит армянской делегации в США и в его рамках встречи, а также возобновление работы в рамках армяно-американского стратегического диалога.