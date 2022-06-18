Суббота, 18 Июня 2022 11:24

АрмИнфо. Министры иностранных дел Армении и Нидерландов, Арарат Мирзоян и Вопке Хукстра, ходе состоявшегося телефонного разговора, выразили удовлетворение текущей позитивной динамикой политического диалога между двумя странами, тесным сотрудничеством в различных сферах, а также активностью взаимных визитов на высоком и высшем уровнях.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в этом контексте собеседники особо подчеркнули последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита премьер- министра Армении Никола Пашиняна в Нидерланды.

Мирзоян подчеркнул важность содействия Нидерландов широкой повестке проводимых в Армении реформ и выразил надежду, что эффективное взаимодействие между сторонами будет носить продолжительный характер. Вопке Хукстра, в свою очередь, высоко оценил зафиксированный значительный прогресс Армении в вопросе демократического развития.

В контексте развития экономического сотрудничества между Арменией и Нидерландами была отмечена важность активизации контактов между деловыми кругами двух стран, реализации совместных программ. В ходе телефонного разговора стороны коснулись также ряда вопросов региональной и международной безопасности.

Глава МИД РА представил своему собеседнику ситуацию, сложившуюся вокруг нагорно- карабахского конфликта, и позицию армянской стороны относительно процессов, направленных на установление регионального мира и стабильности, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Глава внешнеполитического ведомства Армении высоко оценил принятие парламентом Нидерландов около двух десятков резолюций об осуждении азербайджанской агрессии против Арцаха.

Были затронуты гуманитарные проблемы, создавшиеся в Арцахе после 44-дневной войны.

Министры иностранных дел двух стран подчеркнули императив незамедлительное возвращение армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане. Глава МИД Армении подчеркнул необходимость сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль.

Мирзоян представил своему коллеге также последние развития процесса нормализации отношений Армения - Турция.