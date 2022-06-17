Пятница, 17 Июня 2022 14:55

АрмИнфо.Последнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о статусе Арцаха является очередным подтверждением известных слов Отто фон Бисмарка "Политика есть искусство возможного". Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности" Давид Степанян.

15 июня Пашинян заявил в парламенте Армении, что статус Арцаха - не цель, а средство обеспечения безопасности арцахских армян. "Если в прошлом в основе концепции армянской стороны урегулирования на переговорах ставился статус Арцаха, из чего исходили права и гарантии безопасности его населения, то сейчас в основе лежат права и безопасность, из чего уже исходит статус. Другими словами, мы констатируем, что статус в данной ситуации является не целью, а средством обеспечения безопасности, прав и свобод арцахцев. Это понятно международному сообществу, делает более понятными наши цели, суть карабахской проблемы", - отметил премьер.

"Пашинян сказал все практически открытым текстом. Не имея политической возможности упирать в текущем переговорном процессе с Азербайджаном на статус, Ереван ставит упор на обеспечение безопасности и прав арцахцев. В том числе право на жизнь. Гарантировать которые возможно лишь двумя путями. А) Бессрочным сохранением нынешнего статус-кво - присутствием российских миротворцев в Арцахе. В) Предоставлением Арцаху фактической независимости от угрожающего этому самому праву на жизнь алиевского Азербайджана", - подчеркнул он.

Обусловив отсутствие политической возможности прямого выставления Арменией требования о предоставлении Арцаху независимости в первую очередь итогами 44-х дневной агрессии Азербайджана и Турции, Степанян заметил, что в данном случае отсылка на безопасность и права арцахцев являются для Еревана, по сути, безальтернативной. Поскольку их единственной альтернативой является установление между Баку и Степанакертом вертикальных отношений. Что, по его прогнозам, завершится неминуемой "нахиджеванизацией" Арцаха. Что в Баку прекрасно понимают. Потому долгие годы старательно избегали одного лишь упоминания в переговорах на любом уровне, включая общественный, судьбы подвергшихся многолетней этнической чистки нахиджеванских армян.

"К счастью, судя по всему, сегодня, наконец, это стали осознавать и в Ереване. Отсюда отказ от кочаряновско - саргсяновской политики и выход на пресловутую политику искусства возможного. Последовательная реализация которой позволит в перспективе выйти на применение к Арцаху принципа международного права "отделение во имя спасения" (remedial secessions). Это диктуют нынешние геополитические реалии, это диктует язык на котором сегодня разговаривает Запад, это диктуют интересы армянской нации", - подытожил Степанян.