Пятница, 17 Июня 2022 14:52

АрмИнфо. В текущих геополитических условиях навязать кому-то свой условный план - готовое решение всего комплекса обусловленных Арцахом проблем глава российского МИД Сергей Лавров не может. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"В отличие от некоторых мнений, согласно которым "план" начинает претворяться в жизнь с каждым появлением Лаврова в Ереване, в реальности это решение должно быть согласовано со всеми игроками и заинтересованными сторонами. В первую очередь оно должно быть принято Ереваном, Баку и Анкарой. Однако, радикальные различия и противоречия в позициях сторон конфликта в направлении пути построения в регионе мира, увязка этого пути в контекст карабахской проблемы как минимум говорит о том, что решить этот вопрос будет ну очень трудно", - подчеркнул он.

В качестве примера сложности текущих геополитических реалий политолог выдвинул процесс реализации пункта №9 Трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020-го года. Отметив данный пункт, предусматривающий возможность коммуникации между Азербайджаном и Нахиджеваном, как единственный пункт касающийся какого-либо будущего конфликтного региона, Искандарян подчеркнул отсутствие каких-либо реальных подвижек в деле его реализации.

"Конечно, Баку и Анкара пытаются давить на Ереван в этом и других вопросах. В сотрудничестве между собой, в сотрудничестве с Москвой и т.д. Это вполне нормально для политики и геополитики и по другому, в принципе, и не бывает. Весь вопрос в успешности подобной политики

давления. Мы видим, что пока что в этом деле они, скажем так, преуспели не слишком", - заметил он.

Россия в свою очередь, по оценкам политолога, работает на кавказском направлении в том числе с Азербайджаном и Турцией. И в целом, впутываться в сложные ситуации где-либо еще, кроме Украины совершенно не стремится. А Южный Кавказ для России является лишь частью

турецкого вектора ее политики. Так же как, к примеру, таким вектором является Сирия. Основные же направления российской политики, на его взгляд, - это Китай, а также Центральная Азия, ситуация в которой во многом обусловлена все тем же взаимоотношениями с Китаем.

"Ну и конечно Россия очень сильно занята украинским конфликтом. Говоря об этом, я имею в виду отнюдь не только, собственно, боевые действия на украинской территории. Речь идет обо всем комплексе отношений Россия - Запад. Возвращаясь, в этом свете, на Южный Кавказ приходится констатировать, что Москва пытается сделать все, чтобы в условиях незавершенного конфликта на основном направлении - Украине сохранить относительную стабильность на юге", - подытожил Искандарян.