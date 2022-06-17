Пятница, 17 Июня 2022 14:37

АрмИнфо.Армения не отказывалась от трехсторонней встречи в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян в ответ на просьбу "Арменпресс" прокомментировать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения якобы отказалась от предложения провести трехстороннюю встречу на уровне министров иностранных дел Армении, Азербайджана и Грузии в Тбилиси.

"Мы не только не отказывались, но и всегда положительно отзывались о подобной вероятной встрече, отмечая, что необходимо проводить работы для обеспечения эффективности этой встречи", - сказал Унанян.