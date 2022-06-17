Пятница, 17 Июня 2022 14:31

АрмИнфо. Арестован бывший начальник ракетных войск и артиллерии - начальник управления ВС РА, генерал-майор Армен Арутюнян.

Как сообщает пресс-служба СНБ РА, Арутюнян арестован в рамках уголовного дела, расследуемого в Службе нацбезопаснсоти.

Согласно ведомству, в ходе следственных мероприятий было установлено, что председатель Комиссии по приему товаров, поставляемых в рамках контракта, подписанного Министерством обороны РА и компанией, действующей в стране Армен Арутюнян, с целью прямого умысла похитить у МО РА особо крупную сумму денежных средств, оказал содействие директору компании-поставщика и собственнику в процессе принятия имущества, не соответствующего предмету договора.

В СНБ РА отметили, что Арутюнян вместо указанных в контракте снарядов для артиллерии, путем сокрытия факта несоответствия тактико-технического характеристики поставленного имущества, приобрел снаряды чешского производства на общую сумму в 523 089 000 драм ($1 083 000 ), которые по своим тактико-техническим характеристикам значительно уступали тем снарядам, которые предусматривались договором.

В частности, не была обеспечена дальность поражения цели, погрешности попадания в цели оказались намного выше нормы, снаряды не соответствовал гравитационным характеристикам артиллерийских снарядов, имеющихся на балансе Минобороны и параметрам графиков стрельбы ВС РА.

"Следовательно, при использовании артиллерии было невозможно вести прицельный огонь из вышеуказанных снарядов и выполнять боевые задачи. В результате чего на основании подписанного контракта на счет компании было перечислено 1 083 000 долларов США, что повлекло за собой тяжелые материальные последствия для государства", - отметили в СНБ.

В ведомстве отметили, что указанная партия снарядов была использована в ходе 44- дневной войны, и ввиду уже вышеизложенных недочетов не позволила выполнить поставленные боевые задачи. "В рамках вышеуказанного дела, обвинения также предъявлены директору компании­поставщику и владельцу", - отметили в СНБ, добавив, что следственные мероприятия в рамках уголовного дела продолжаются и предпринимаются шаги для установления полного круга лиц, причастных к коррупционной схеме, и привлечения их к ответственности.