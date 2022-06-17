Пятница, 17 Июня 2022 14:15

АрмИнфо.Заседание Комитета секретарей Совета безопасности (КССБ) ОДКБ в Ереване выполнило все поставленные задачи. Об этом 17 июня в беседе с журналистами по окончании заседания КССБ заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"В ходе заседания мы подробно провели анализ военно-политической обстановки в мире и дали оценку ситуации, которая сложилась как в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, так и в прилегающих регионах. Сегодня с сожалением можно констатировать кризис мировой системы безопасности как таковой.

Существовавшие десятилетиями договоренности фактически перестают действовать, уровень недоверия между рядом ведущих игроков достиг критической отметки. При этом региональные вызовы и угрозы не только не утратили своей остроты, но и, в силу нарастающей глобальной неопределенности, имеют тенденцию к обострению", - сказал Генсек ОДКБ.

При этом он подчеркнул, что принципиальная позиция ОДКБ остается прежней: "мы убеждены в необходимости политического урегулирования всех существующих противоречий и призываем к этому все силы, от которых зависит состояние международной безопасности".

"Наряду с этим мы принимаем все необходимые меры для укрепления мира и стабильности в государствах - членах Организации и готовы к защите их интересов. Приходится констатировать нарастание угроз безопасности нашим государствам одновременно в нескольких направлениях", - сказал он.

Одним из главных инструментов обеспечения безопасности государств - членов Организации, противодействия вызовам и угрозам, по словам Зась является наращивание потенциала сил и средств коллективной безопасности, а также организация тесного взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов в проведении оперативно- профилактических мероприятий.

Вместе с тем он констатировал, что последние три года в формате ОДКБ проводится специальная оперативно-профилактическая операция "Наёмник", направленная на пресечение вербовки, перекрытие каналов въездавыезда граждан государств - членов ОДКБ для участия в террористической деятельности, а также для нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций на пространстве ОДКБ.

При этом он сообщил, что все члены Организации поддержали предложение придать спецоперации "Наемник" статуса региональной антитеррористической операции ОДКБ постоянного действия.

Зась также напомнил о наращивании из года в год потенциала и опыта работы в противодействии незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции и использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

"В условиях возрастания вызовов и угроз в информационной сфере и сфере информационных технологий обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры для всех государств Организации стало одной из приоритетных государственных задач. Безусловно, важнейший приоритет - активная наступательная борьба с криминалом в сфере информационных технологий.

В текущем году нам предстоит большая работа по организации практической деятельности Координационного совета по вопросам обеспечения биологической безопасности наших государств", - сказал он.

Генсек ОДКБ также отметил, что с учетом обсуждения вопросов оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности наших государств Секретариатом ОДКБ готовится пакет нормативно-правовых актов по совершенствованию системы кризисного реагирования.

"Документ мы планируем представить на осеннее заседание уставных органов и сессии СКБ. Таким образом, с учетом складывающейся обстановки нам предстоит выполнить серьезные задачи по укреплению всестороннего потенциала нашей Организации, продолжить работу по повышению авторитета ОДКБ на международной арене", - резюмировал Зась