Пятница, 17 Июня 2022 14:12

АрмИнфо. В районе армяно-грузинской границы произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

По информации ведомства 17 июня в 05:09 в 14 км к северо-востоку от армянского села Бавра Ширакской области было зарегистрировано землетрясение. В эпицентре сила подземных толчков составила 4-5 баллов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Сарагюх, Тавшут, Казанчи, Ашоцк, Мусаелян Ширакской области, Пагахбюр, Мецаван, Дзорамут Лорийской области силой в 3-4 балла, а также в городе Ташир силой в 2-3 балла.