Четверг, 16 Июня 2022 20:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 июня принял делегацию во главе с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Согласно пресс-службе премьер-министра, Пашинян придал важность тесному сотрудничеству и постоянному диалогу между парламентом Армении и ПА ОБСЕ. Он коснулся проводимых в Армении демократических реформ и подчеркнул важную роль международного сообщества в их эффективной реализации. Премьер добавил, что развитие и укрепление демократических принципов и институтов и впредь будет оставаться в числе приоритетов правительства Армении.

Седерфельт высоко оценила сотрудничество с парламентской делегацией РА, отметила активную деятельность последней в Ассамблее.Она приветствовала демократические реформы в Республике Армения и высоко оценила проведение прошлогодних внеочередных парламентских выборов в соответствии с международными стандартами.

По просьбе председателя ПА ОБСЕ, Пашинян коснулся и внутриполитической ситуации в Армении, процессов, происходящих на Южном Кавказе. Он также представил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Премьер-министр РА отметил важность укрепления стабильности и мира в регионе и соразмерного отклика международного сообщества на провокационные заявления и действия, подрывающие региональную стабильность, а также на шаги по уничтожению армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

В то же время Пашинян придал важность всеобъемлющего урегулирования нагорно- карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.