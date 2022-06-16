Четверг, 16 Июня 2022 18:25

АрмИнфо.Посол Франции в Армении Анн Луйо 15 июня отбыла в Сюникскую область, чтобы выразить свою поддержку местным властям и гражданскому обществу, а также обсудить вопросы укрепления сотрудничества между Сюником, Францией и Евросоюзом.

Как сообщает пресс-служба посольства Франции в РА, в Горисе посол встретилась с мэром Арушом Арушаняном. В ходе встречи собеседники коснулись содержательной повестки дня сотрудничества между Горисом и его городом-побратимом Вьеном, а также туристического потенциалом города.

Затем, Луйо посетила Горисскую основную школу № 2, в которой с 2017 года внедрено углубленное изучение французского языка. Сейчас в школе есть два класса, где проходят углубленный курс французского языка, в которых учатся 53 ученика, при этом в школе все ученики изучают французский язык. Посол приветствовал любовь преподавателей и студентов к французскому языку.

Посол также посетил Центр культуры Франкофонии Гориса и приветствовал культурно- образовательные программы Центра, направленные на популяризацию ценностей Франкофонии в регионе.

Посол также встретилась с представителями общественной организацией "Все для Армении", которая оказывает помощь беженцам из Нагорного Карабаха и жителям приграничных сел, а также с общественной организацией "Люди в нужде" (People in Need), реализующей программы гуманитарного характера и развития в сфере сельского туризма, образования, профессионального обучения и помощи в реинтеграции армян- эмигрантов. На встрече также присутствовало Французское управление по иммиграции и интеграции (OFII Armenie), которое поддерживает аналогичные программы.

День завершился посещением Французско-армянского сердечнососудистого центра (Center Cardiovasculaire Franco-Armenien Goris) в Горисе. Это учреждение, занимающееся борьбой и профилактикой сердечнососудистых патологий в Армении, которое было создано в 2013 году по инициативе Action Sante Armenie France. Посол познакомилась с основателем больницы доктором Матикян и госпожой Сено, а также ознакомилась с существующими проблемами в области здравоохранения в Сюникской области и различными текущими программами. Она высоко оценила исключительное качество учреждения.