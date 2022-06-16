Четверг, 16 Июня 2022 18:12

АрмИнфо.МГИМО планирует открыть русские школы в Киргизии, Армении и Турции, там будут готовить детей для поступления в российские вузы. Об этом сообщил ректор университета Анатолий Торкунов, выступая в четверг на сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) "Интернационализация российского высшего образования в современных условиях".

Торкунов отметил, что на данный момент университетом сформирована команда, которая работает по развитию сотрудничества со странами СНГ. "Сейчас у нас большая команда проехала практически все страны СНГ для того, чтобы встретиться с ребятами, выступить в школах, встретиться с руководителями школ, а в некоторых случаях - не просто встретиться, а договориться уже об открытии российских, русских школ, где мы могли бы готовить ребят к поступлению в российские университеты, даже со сдачей ЕГЭ там", - указал он.

"Такая практика у нас уже есть в школе-лицее в Ташкенте. Сегодня мы планируем открыть такого рода школы в Киргизии, Армении и Турции. Это сразу расширяет круг возможных абитуриентов", - сообщил ректор МГИМО, передает ТАСС.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня.

Ранее, глава МИД России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Ереван сообщил, что "по просьбе армянских коллег планируется открытие новых русских школ в Армении"