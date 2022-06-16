Четверг, 16 Июня 2022 15:30

АрмИнфо.Грузия приветствует содействие Европейского союза в установлении мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщают азербайджанские СМИ, грузинский президент выразила убеждение, что у Евросоюза есть необходимый опыт в этом вопросе.

По мнению Зурабишвили, Южный Кавказ может стать еще более важным регионом, если тут установится долгосрочный мир. В этом ключе она отметила важность развития отношений между странами Южного Кавказа.

"Война на Украине еще раз показала, насколько важно всем странам работать вместе и поддерживать друг друга", - резюмировала Зурабишвили.