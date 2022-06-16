Четверг, 16 Июня 2022 14:56

АрмИнфо.Заместитель директора авторитетного французского журнала Le Figaro, журналист Жан-Кристоф Бюиссон раскритиковал UNESCO за бездействие на фоне уничтожения азербайджанцами армянского кладбища на оккупированных территориях Арцаха.

"Привет ЮНЕСКО! Можете ли вы торжественно спросить бакинские власти, почему исчезло армянское кладбище в оккупированном с ноября 2020 года Азербайджаном селе Хин Шен Арцаха (Нагорного Карабаха)? Если нет, то чем вы заняты?", - написал своём микроблоге в Twitter Бюиссон.

Отметим, что несмотря на трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, до сих пор миссии ЮНЕСКО не удалось посетить регион. Азербайджан всячески торпедирует визит, параллельно с этим занимаясь стиранием следов армянского присутствия на территориях Арцаха, захваченных в результате войны.

Напомним, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно- исторического наследия региона. А уже в декабре того же года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря 2020 года коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии". В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время.