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АрмИнфо.Заместитель директора авторитетного французского журнала Le Figaro, журналист Жан-Кристоф Бюиссон раскритиковал UNESCO за бездействие на фоне уничтожения азербайджанцами армянского кладбища на оккупированных территориях Арцаха.
"Привет ЮНЕСКО! Можете ли вы торжественно спросить бакинские власти, почему исчезло армянское кладбище в оккупированном с ноября 2020 года Азербайджаном селе Хин Шен Арцаха (Нагорного Карабаха)? Если нет, то чем вы заняты?", - написал своём микроблоге в Twitter Бюиссон.
Отметим, что несмотря на трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, до сих пор миссии ЮНЕСКО не удалось посетить регион. Азербайджан всячески торпедирует визит, параллельно с этим занимаясь стиранием следов армянского присутствия на территориях Арцаха, захваченных в результате войны.
Напомним, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно- исторического наследия региона. А уже в декабре того же года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря 2020 года коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии". В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время.
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|Кинофестиваль <Золотой абрикос> откроется показом картины <Американец> Майкла Гюрджяна
|ФИФА поддержит процесс строительства в Армении национального стадиона
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|Финансовое содействие правительства Армении Арцаху в 2021-2022гг. достиг беспрецедентных размеров: Пашинян
|Захарова: Деятельность комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не связана с ситуацией вокруг села в Аскеранском районе Нагорного Карабаха
|Сами обсуждали нахождение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана: Пашинян в очередной раз обвинил предшественников в неискренности
|Главы МИД Туркменистана и Ирана провели переговоры в Тегеране
|Увеличение товарооборота между Туркменистаном и Ираном обсудили на переговорах в верхах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Лауреат Нобелевской премии, профессор Ардем Патапутян избран почетным членом НАН РА
|Армянский суд позволил оппозиционеру Армену Геворкяну принять участие в летней сессии ПАСЕ в Страсбурге
|Делегация Международного военного штаба НАТО посетилa Национальный оборонно- исследовательский университет МО РА
|Apple Pay отныне доступен клиентам АраратБанка
|Армения и Болгария подписали программу сотрудничества в сфере культуры на 2022- 2025 гг
|В Степанакерте состоялось первое заседание Госсовета по охране культурного наследия оккупированных территорий Республики Арцах
|В Катаре откроется временная выставка "Арабские сообщения из Армении: наследие для культурного диалога"
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|Пашинян выразил надежду на установление дипотношений и открытие границ с Турцией
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